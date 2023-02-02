Германия выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО, пишут СМИ
Bloomberg: Германия планирует выделить около 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Германия планирует выделить около 17 миллиардов евро на укрепление противоракетной обороны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Германия ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о создании многослойного противоракетного щита, который может стоить до 17 миллиардов евро", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет переговоры с компанией Diehl Defence о закупке восьми систем ПВО IRIS-T стоимостью от 2 до 3 миллиардов евро. Источники добавили, что в планах фигурируют израильская система ПРО Arrow 3, на которую собираются выделить 4 миллиарда евро, а также американская система Patriot стоимостью 10 миллиардов евро.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T, которые страна ранее отправила Киеву. В минобороны ФРГ подтвердили агентству намерения передать на одобрение парламента соглашение о закупке систем IRIS-T, однако их число и сроки не уточнили.