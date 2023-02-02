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Германия выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
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Германия выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО, пишут СМИ
Германия выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
Германия выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО, пишут СМИ
Германия планирует выделить около 17 миллиардов евро на укрепление противоракетной обороны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T01:56
2023-02-02T01:56
в мире
германия
киев
олаф шольц
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Германия планирует выделить около 17 миллиардов евро на укрепление противоракетной обороны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечают источники, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет переговоры с компанией Diehl Defence о закупке восьми систем ПВО IRIS-T стоимостью от 2 до 3 миллиардов евро. Источники добавили, что в планах фигурируют израильская система ПРО Arrow 3, на которую собираются выделить 4 миллиарда евро, а также американская система Patriot стоимостью 10 миллиардов евро. Ранее агентство Рейтер передавало, что Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T, которые страна ранее отправила Киеву. В минобороны ФРГ подтвердили агентству намерения передать на одобрение парламента соглашение о закупке систем IRIS-T, однако их число и сроки не уточнили.
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в мире, германия, киев, олаф шольц
В мире, Германия, Киев, Олаф Шольц
01:56 02.02.2023
 
Германия выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО, пишут СМИ

Bloomberg: Германия планирует выделить около 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Германия планирует выделить около 17 миллиардов евро на укрепление противоракетной обороны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Германия ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о создании многослойного противоракетного щита, который может стоить до 17 миллиардов евро", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет переговоры с компанией Diehl Defence о закупке восьми систем ПВО IRIS-T стоимостью от 2 до 3 миллиардов евро. Источники добавили, что в планах фигурируют израильская система ПРО Arrow 3, на которую собираются выделить 4 миллиарда евро, а также американская система Patriot стоимостью 10 миллиардов евро.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T, которые страна ранее отправила Киеву. В минобороны ФРГ подтвердили агентству намерения передать на одобрение парламента соглашение о закупке систем IRIS-T, однако их число и сроки не уточнили.
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