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Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала - РИА Новости, 02.02.2023
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Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала
Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала - РИА Новости, 02.02.2023
Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала
Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта, им предстоит ответить на более 30... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:21
2023-02-02T16:21
происшествия
хабаровский край
московская область (подмосковье)
красногорск
сергей фургал
уголовное дело сергея фургала
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта, им предстоит ответить на более 30 поставленных вопросов, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.Обсуждение может занять как несколько часов, так и дней - всё зависит от единодушия заседателей по поставленным вопросам. Ответы на них должны быть краткими, например – виновен/не виновен, доказано/не доказано.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.Ранее в ходе прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в том числе, пожизненное лишение свободы.
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хабаровский край
московская область (подмосковье)
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происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), красногорск, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Хабаровский край, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Сергей Фургал, Уголовное дело Сергея Фургала
16:21 02.02.2023
 
Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала

Присяжные удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта по делу Фургала

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта, им предстоит ответить на более 30 поставленных вопросов, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.
Обсуждение может занять как несколько часов, так и дней - всё зависит от единодушия заседателей по поставленным вопросам. Ответы на них должны быть краткими, например – виновен/не виновен, доказано/не доказано.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.
Ранее в ходе прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:59
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в том числе, пожизненное лишение свободы.
 
ПроисшествияХабаровский крайМосковская область (Подмосковье)КрасногорскСергей ФургалУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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