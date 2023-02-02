https://ria.ru/20230202/furgal-1849293432.html

Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала

Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала - РИА Новости, 02.02.2023

Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала

Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта, им предстоит ответить на более 30... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:21

2023-02-02T16:21

2023-02-02T16:21

происшествия

хабаровский край

московская область (подмосковье)

красногорск

сергей фургал

уголовное дело сергея фургала

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта, им предстоит ответить на более 30 поставленных вопросов, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.Обсуждение может занять как несколько часов, так и дней - всё зависит от единодушия заседателей по поставленным вопросам. Ответы на них должны быть краткими, например – виновен/не виновен, доказано/не доказано.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.Ранее в ходе прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в том числе, пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

хабаровский край

московская область (подмосковье)

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), красногорск, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала