https://ria.ru/20230202/furgal-1849293432.html
Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала
Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала - РИА Новости, 02.02.2023
Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала
Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта, им предстоит ответить на более 30... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:21
2023-02-02T16:21
2023-02-02T16:21
происшествия
хабаровский край
московская область (подмосковье)
красногорск
сергей фургал
уголовное дело сергея фургала
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта, им предстоит ответить на более 30 поставленных вопросов, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.Обсуждение может занять как несколько часов, так и дней - всё зависит от единодушия заседателей по поставленным вопросам. Ответы на них должны быть краткими, например – виновен/не виновен, доказано/не доказано.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.Ранее в ходе прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в том числе, пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), красногорск, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Хабаровский край, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Сергей Фургал, Уголовное дело Сергея Фургала
Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала
Присяжные удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта по делу Фургала
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта, им предстоит ответить на более 30 поставленных вопросов, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.
Обсуждение может занять как несколько часов, так и дней - всё зависит от единодушия заседателей по поставленным вопросам. Ответы на них должны быть краткими, например – виновен/не виновен, доказано/не доказано.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья
с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске
.
Ранее в ходе прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в том числе, пожизненное лишение свободы.