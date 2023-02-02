https://ria.ru/20230202/frantsiya-1849395205.html

МИД Франции заявил, что ни Париж, ни партнеры по НАТО не воюют с Россией

МИД Франции заявил, что ни Париж, ни партнеры по НАТО не воюют с Россией - РИА Новости, 02.02.2023

МИД Франции заявил, что ни Париж, ни партнеры по НАТО не воюют с Россией

МИД Франции, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу абсурдности слов французского президента Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T23:03

2023-02-02T23:03

2023-02-02T23:03

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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. МИД Франции, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу абсурдности слов французского президента Эммануэля Макрона о поставках боевых самолетов Украине и что это якобы не приведет к эскалации, заявил, что ни Париж, ни партнеры по НАТО не воюют с Россией. Накануне Захарова заявила, что высказывания Парижа о возможной поставке боевых самолетов Украине повышают "неуемный аппетит" Владимира Зеленского. Она также указала на абсурдность логики Макрона, который считает, что поставка истребителей не приведет к эскалации конфликта. В Москве также ранее указывали, что подготовка кадров для Украины в Великобритании, Германии, Италии и других странах является подтверждением того, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. "Как мы очень четко повторили, мы не воюем с Россией. Партнеры по НАТО не воюют с Россией. Наблюдается эскалация только со стороны России", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге в четверг, комментируя слова Захаровой. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине. По его словам, в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трех критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии; второй критерий - эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта; третий - они не должны ослаблять обороноспособность французской армии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявлял, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html

https://ria.ru/20230201/voyna-1848689250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, мария захарова, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато