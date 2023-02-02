https://ria.ru/20230202/filippiny-1849140635.html
США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах
США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах - РИА Новости, 02.02.2023
США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:29
2023-02-02T09:29
2023-02-02T09:29
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах. "Мы не стремимся к постоянному базированию (военных) на Филиппинах", - сказал Остин в Маниле на пресс-конференции со своим филиппинским коллегой Карлито Гальвесом. По его словам, соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами предусматривает "ротационную деятельность". Как сообщил в среду Пентагон, США и Филиппины достигли договоренностей, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах в дополнение к еще пяти уже согласованным ранее базам. В Пентагоне отметили, что "филиппино-американский альянс выдержал испытание временем и остается нерушимым". Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами было заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.
https://ria.ru/20230202/filippiny-1849138558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, сша, манила, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Филиппины, США, Манила, Ллойд Остин, Министерство обороны США
США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах
Глава Пентагона Остин: США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах.
"Мы не стремимся к постоянному базированию (военных) на Филиппинах", - сказал Остин в Маниле
на пресс-конференции со своим филиппинским коллегой Карлито Гальвесом.
По его словам, соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами предусматривает "ротационную деятельность".
Как сообщил в среду Пентагон, США и Филиппины достигли договоренностей, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах в дополнение к еще пяти уже согласованным ранее базам. В Пентагоне отметили, что "филиппино-американский альянс выдержал испытание временем и остается нерушимым".
Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами было заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.