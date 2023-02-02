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США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах - РИА Новости, 02.02.2023
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США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах
США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах - РИА Новости, 02.02.2023
США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:29
2023-02-02T09:29
в мире
филиппины
сша
манила
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах. "Мы не стремимся к постоянному базированию (военных) на Филиппинах", - сказал Остин в Маниле на пресс-конференции со своим филиппинским коллегой Карлито Гальвесом. По его словам, соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами предусматривает "ротационную деятельность". Как сообщил в среду Пентагон, США и Филиппины достигли договоренностей, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах в дополнение к еще пяти уже согласованным ранее базам. В Пентагоне отметили, что "филиппино-американский альянс выдержал испытание временем и остается нерушимым". Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами было заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.
https://ria.ru/20230202/filippiny-1849138558.html
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в мире, филиппины, сша, манила, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Филиппины, США, Манила, Ллойд Остин, Министерство обороны США
09:29 02.02.2023
 
США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах

Глава Пентагона Остин: США не стремятся к постоянному базированию военных на Филиппинах

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах.
"Мы не стремимся к постоянному базированию (военных) на Филиппинах", - сказал Остин в Маниле на пресс-конференции со своим филиппинским коллегой Карлито Гальвесом.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 09:20
Филиппины расширят доступ к военным базам для американской армии
По его словам, соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами предусматривает "ротационную деятельность".
Как сообщил в среду Пентагон, США и Филиппины достигли договоренностей, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах в дополнение к еще пяти уже согласованным ранее базам. В Пентагоне отметили, что "филиппино-американский альянс выдержал испытание временем и остается нерушимым".
Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами было заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.
Фердинанд Маркос - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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В миреФилиппиныСШАМанилаЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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