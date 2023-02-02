https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849213943.html

СМИ: некоторые страны ждут Украину в ЕС только через световые годы

СМИ: некоторые страны ждут Украину в ЕС только через световые годы - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: некоторые страны ждут Украину в ЕС только через световые годы

Вступление Украины в ЕС "займет световые годы" по мнению некоторых стран, сообщает газета Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:46

2023-02-02T12:46

2023-02-02T12:46

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС "займет световые годы" по мнению некоторых стран, сообщает газета Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата. "Сообщения Европейской комиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен, одного из самых громких голосов европейской поддержки Украины, и президента Европейского совета Шарля Мишеля, который также был отмечен приверженностью Киеву, о прогрессе страны (Украины) вызвали недоверие таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды, которые утверждают, что вступление в ЕС в реалистичном плане займет "световые годы", - приводит Pais слова европейского дипломата. Как отмечает издание, перспективы интеграции Украины в ЕС в слишком короткие сроки разделили союзников. "Украина не была бы названа кандидатом, если бы не (конфликт - ред.)... Слишком поспешный процесс в любом случае не пойдет на пользу Киеву. Мы все выиграем, если все будет сделано вовремя и по правилам", - приводит издание слова другого дипломата. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. При этом газета Politico отметила, что в ЕС мало кто считает такой план реалистичным. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849096401.html

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843699189.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз