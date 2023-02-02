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СМИ: некоторые страны ждут Украину в ЕС только через световые годы - РИА Новости, 02.02.2023
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СМИ: некоторые страны ждут Украину в ЕС только через световые годы
СМИ: некоторые страны ждут Украину в ЕС только через световые годы - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: некоторые страны ждут Украину в ЕС только через световые годы
Вступление Украины в ЕС "займет световые годы" по мнению некоторых стран, сообщает газета Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:46
2023-02-02T12:46
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС "займет световые годы" по мнению некоторых стран, сообщает газета Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата. "Сообщения Европейской комиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен, одного из самых громких голосов европейской поддержки Украины, и президента Европейского совета Шарля Мишеля, который также был отмечен приверженностью Киеву, о прогрессе страны (Украины) вызвали недоверие таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды, которые утверждают, что вступление в ЕС в реалистичном плане займет "световые годы", - приводит Pais слова европейского дипломата. Как отмечает издание, перспективы интеграции Украины в ЕС в слишком короткие сроки разделили союзников. "Украина не была бы названа кандидатом, если бы не (конфликт - ред.)... Слишком поспешный процесс в любом случае не пойдет на пользу Киеву. Мы все выиграем, если все будет сделано вовремя и по правилам", - приводит издание слова другого дипломата. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. При этом газета Politico отметила, что в ЕС мало кто считает такой план реалистичным. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
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в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
12:46 02.02.2023
 
СМИ: некоторые страны ждут Украину в ЕС только через световые годы

Pais: некоторые страны считают, что вступление Украины в Евросоюз займет световые годы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС "займет световые годы" по мнению некоторых стран, сообщает газета Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Сообщения Европейской комиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен, одного из самых громких голосов европейской поддержки Украины, и президента Европейского совета Шарля Мишеля, который также был отмечен приверженностью Киеву, о прогрессе страны (Украины) вызвали недоверие таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды, которые утверждают, что вступление в ЕС в реалистичном плане займет "световые годы", - приводит Pais слова европейского дипломата. Как отмечает издание, перспективы интеграции Украины в ЕС в слишком короткие сроки разделили союзников.
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"Украина не была бы названа кандидатом, если бы не (конфликт - ред.)... Слишком поспешный процесс в любом случае не пойдет на пользу Киеву. Мы все выиграем, если все будет сделано вовремя и по правилам", - приводит издание слова другого дипломата.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. При этом газета Politico отметила, что в ЕС мало кто считает такой план реалистичным.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
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