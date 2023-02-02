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Ефимов: город выставит на торги шесть зданий под гостиницы в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2023
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Ефимов: город выставит на торги шесть зданий под гостиницы в 2023 году
Ефимов: город выставит на торги шесть зданий под гостиницы в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2023
Ефимов: город выставит на торги шесть зданий под гостиницы в 2023 году
Власти Москвы планируют в 2023 году выставить на специальные торги шесть зданий под открытие гостиниц по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:12
2023-02-02T12:31
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Москвы планируют в 2023 году выставить на специальные торги шесть зданий под открытие гостиниц по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Победители торгов должны отремонтировать или восстановить объекты, а также выполнить ряд требований. В 2023 году столица планирует реализовать на таких аукционах шесть зданий общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на торги уже выставлены два здания в Таганском районе и в Замоскворечье площадью 255 и 288 квадратных метров. Подать заявки на участие можно до 3 марта, а сами торги пройдут 10 марта.Уточняется, что в случае аренды обычного здания инвестор должен за 18 месяцев сделать капитальный ремонт, тогда как на объекте культурного наследия необходимо в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы. Также победителям аукционов придется выполнить требования городского комитета по туризму, согласно которым номерной фонд должен занимать не менее 75% от общей площади здания.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
12:12 02.02.2023 (обновлено: 12:31 02.02.2023)
 

Ефимов: город выставит на торги шесть зданий под гостиницы в 2023 году

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Москвы планируют в 2023 году выставить на специальные торги шесть зданий под открытие гостиниц по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Победители торгов должны отремонтировать или восстановить объекты, а также выполнить ряд требований. В 2023 году столица планирует реализовать на таких аукционах шесть зданий общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на торги уже выставлены два здания в Таганском районе и в Замоскворечье площадью 255 и 288 квадратных метров. Подать заявки на участие можно до 3 марта, а сами торги пройдут 10 марта.
Уточняется, что в случае аренды обычного здания инвестор должен за 18 месяцев сделать капитальный ремонт, тогда как на объекте культурного наследия необходимо в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы. Также победителям аукционов придется выполнить требования городского комитета по туризму, согласно которым номерной фонд должен занимать не менее 75% от общей площади здания.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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