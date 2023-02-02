https://ria.ru/20230202/efimov-1849200328.html

Ефимов: город выставит на торги шесть зданий под гостиницы в 2023 году

Ефимов: город выставит на торги шесть зданий под гостиницы в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2023

Ефимов: город выставит на торги шесть зданий под гостиницы в 2023 году

Власти Москвы планируют в 2023 году выставить на специальные торги шесть зданий под открытие гостиниц по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:12

2023-02-02T12:12

2023-02-02T12:31

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Москвы планируют в 2023 году выставить на специальные торги шесть зданий под открытие гостиниц по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Победители торгов должны отремонтировать или восстановить объекты, а также выполнить ряд требований. В 2023 году столица планирует реализовать на таких аукционах шесть зданий общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на торги уже выставлены два здания в Таганском районе и в Замоскворечье площадью 255 и 288 квадратных метров. Подать заявки на участие можно до 3 марта, а сами торги пройдут 10 марта.Уточняется, что в случае аренды обычного здания инвестор должен за 18 месяцев сделать капитальный ремонт, тогда как на объекте культурного наследия необходимо в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы. Также победителям аукционов придется выполнить требования городского комитета по туризму, согласно которым номерной фонд должен занимать не менее 75% от общей площади здания.

https://ria.ru/20230131/moskva-1848586891.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)