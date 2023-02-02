https://ria.ru/20230202/donetsk-1849189946.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за один час 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:45
2023-02-02T11:45
2023-02-02T12:30
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за один час 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 10.28 украинские войска выпустили по Петровскому району пять снарядов такого же калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849181520.html
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849209093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
11:45 02.02.2023 (обновлено: 12:30 02.02.2023)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Петровскому району Донецка