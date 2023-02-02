https://ria.ru/20230202/donetsk-1849111415.html

Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 02.02.2023

Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за шесть минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T00:28

2023-02-02T00:28

2023-02-02T00:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские войска за шесть минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230201/obuchenie-1849078303.html

донецк

донецкая народная республика

россия

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия