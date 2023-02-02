https://ria.ru/20230202/donetsk-1849111415.html
Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 02.02.2023
Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за шесть минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T00:28
2023-02-02T00:28
2023-02-02T00:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_0:274:3058:1994_1920x0_80_0_0_bb41d017920d2b6788abadf4888f0caf.jpg
ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские войска за шесть минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230201/obuchenie-1849078303.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_7e9cc85c7bb6485526208c8097a564cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия
00:28 02.02.2023 (обновлено: 00:45 02.02.2023)
Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за шесть минут выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра