https://ria.ru/20230202/donbass-1849278919.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 02.02.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:44

2023-02-02T15:44

2023-02-02T15:44

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230202/obstrel-1849259400.html

https://ria.ru/20230202/obstrel-1849171494.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия