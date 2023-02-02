https://ria.ru/20230202/dollary-1849257139.html

США сами рушат систему глобальной торговли в долларах, считает эксперт

США сами рушат систему глобальной торговли в долларах, считает эксперт - РИА Новости, 02.02.2023

США сами рушат систему глобальной торговли в долларах, считает эксперт

США самостоятельно разваливают систему глобальной торговли в долларах, вводя односторонние санкции, многие страны хотят увеличить торговлю в национальных... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:43

2023-02-02T14:43

2023-02-02T14:43

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доллар

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США самостоятельно разваливают систему глобальной торговли в долларах, вводя односторонние санкции, многие страны хотят увеличить торговлю в национальных валютах и отказаться от доллара, но опасаются, что за этим последуют новые ограничительные меры Вашингтона, заявил в четверг РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что идеи разных стран об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США, которые своим долларом нарушают все рамки приличия. "Я убежден, что такими действиями (санкциями против крупных российских банков, заморозкой счетов) американцы сами разваливают систему глобальной торговли через доллар. Они сами себе стреляют сразу в обе ноги, думая, что они смогут такими репрессивными методами угроз и шантажа, а где-то даже силой сохранить этот статус-кво. Не сумеют", - сказал Мартынов. По мнению эксперта, лидеров многих стран не устраивает доминирование доллара, но они молчат, опасаясь, что за этим последуют "жесткие финансовые санкции, учитывая, что американцы могут все что угодно сделать со своим долларом". "Здесь дело не в том, кто плохой, а кто хороший. Система работает тогда, когда она для всех. Если по какой-то причине вы вычленяете такой большой сегмент международной торговли как Россию, то это уже не система, и возникает вопрос: кто следующий?" - полагает он.

https://ria.ru/20230201/dollar-1848729663.html

https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html

сша

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, в мире, экономика, доллар