https://ria.ru/20230202/diskreditatsiya-1849274171.html

Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии

Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии - РИА Новости, 02.02.2023

Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии

Журналист Илья Азар может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации российских вооруженных сил после публикации в соцсети, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:28

2023-02-02T15:28

2023-02-02T15:28

россия

илья азар

происшествия

журналистика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналист Илья Азар может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации российских вооруженных сил после публикации в соцсети, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Азар в июне в одной из соцсетей опубликовал пост, в котором всячески дискредитировал российских военных. Действия журналиста квалифицируются как деяние, попадающее под действие статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии), - сказал источник. Ранее Азар уже был признан виновным по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20230201/nevzorov-1848888682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, илья азар, происшествия, журналистика, вооруженные силы рф