https://ria.ru/20230202/diskreditatsiya-1849274171.html
Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии
Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии - РИА Новости, 02.02.2023
Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии
Журналист Илья Азар может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации российских вооруженных сил после публикации в соцсети, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:28
2023-02-02T15:28
2023-02-02T15:28
россия
илья азар
происшествия
журналистика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналист Илья Азар может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации российских вооруженных сил после публикации в соцсети, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Азар в июне в одной из соцсетей опубликовал пост, в котором всячески дискредитировал российских военных. Действия журналиста квалифицируются как деяние, попадающее под действие статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии), - сказал источник. Ранее Азар уже был признан виновным по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20230201/nevzorov-1848888682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, илья азар, происшествия, журналистика, вооруженные силы рф
Россия, Илья Азар, Происшествия, журналистика, Вооруженные силы РФ
Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии
Журналисту Илье Азару грозит уголовное преследование за дискредитацию армии в соцсети
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналист Илья Азар может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации российских вооруженных сил после публикации в соцсети, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Азар в июне в одной из соцсетей опубликовал пост, в котором всячески дискредитировал российских военных. Действия журналиста квалифицируются как деяние, попадающее под действие статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии), - сказал источник.
Ранее Азар уже был признан виновным по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.