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Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии - РИА Новости, 02.02.2023
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Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии
Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии - РИА Новости, 02.02.2023
Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии
Журналист Илья Азар может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации российских вооруженных сил после публикации в соцсети, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:28
2023-02-02T15:28
россия
илья азар
происшествия
журналистика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналист Илья Азар может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации российских вооруженных сил после публикации в соцсети, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Азар в июне в одной из соцсетей опубликовал пост, в котором всячески дискредитировал российских военных. Действия журналиста квалифицируются как деяние, попадающее под действие статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии), - сказал источник. Ранее Азар уже был признан виновным по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
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россия, илья азар, происшествия, журналистика, вооруженные силы рф
Россия, Илья Азар, Происшествия, журналистика, Вооруженные силы РФ
15:28 02.02.2023
 
Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии

Журналисту Илье Азару грозит уголовное преследование за дискредитацию армии в соцсети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖурналист Илья Азар выступает на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Журналист Илья Азар выступает на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналист Илья Азар выступает на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналист Илья Азар может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации российских вооруженных сил после публикации в соцсети, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Азар в июне в одной из соцсетей опубликовал пост, в котором всячески дискредитировал российских военных. Действия журналиста квалифицируются как деяние, попадающее под действие статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии), - сказал источник.
Ранее Азар уже был признан виновным по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Александр Невзоров*
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РоссияИлья АзарПроисшествияжурналистикаВооруженные силы РФ
 
 
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