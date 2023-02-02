https://ria.ru/20230202/diplomatiya-1849180087.html
Российская дипломатия продолжит разъяснять правду, заявил Лавров
Российская дипломатия продолжит разъяснять правду, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Российская дипломатия продолжит разъяснять правду, заявил Лавров
Российская дипломатия продолжит самым активным образом продвигать на международной арене свою линию и разъяснение правды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:28
2023-02-02T11:28
2023-02-02T11:28
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская дипломатия продолжит самым активным образом продвигать на международной арене свою линию и разъяснение правды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я думаю, мы без работы не останемся, и она сейчас на нескольких направлениях", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости, отвечая на вопрос, что остается дипломатии в условиях, когда Западом не предусмотрено даже само существование России в будущем. "Во-первых, самым активным образом продвигать на международной арене нашу линию, наши аргументы, разъяснение правды", - пояснил он. По словам Лаврова, никто в США и Европе даже не пытается задуматься над тем, не допустили ли они сами каких-то ошибок.
https://ria.ru/20230123/krizis-1846882455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, сергей лавров
В мире, Россия, США, Европа, Сергей Лавров
Российская дипломатия продолжит разъяснять правду, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: российская дипломатия продолжит продвигать свою линию