https://ria.ru/20230202/diplomatiya-1849180087.html

Российская дипломатия продолжит разъяснять правду, заявил Лавров

Российская дипломатия продолжит разъяснять правду, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Российская дипломатия продолжит разъяснять правду, заявил Лавров

Российская дипломатия продолжит самым активным образом продвигать на международной арене свою линию и разъяснение правды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:28

2023-02-02T11:28

2023-02-02T11:28

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская дипломатия продолжит самым активным образом продвигать на международной арене свою линию и разъяснение правды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я думаю, мы без работы не останемся, и она сейчас на нескольких направлениях", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости, отвечая на вопрос, что остается дипломатии в условиях, когда Западом не предусмотрено даже само существование России в будущем. "Во-первых, самым активным образом продвигать на международной арене нашу линию, наши аргументы, разъяснение правды", - пояснил он. По словам Лаврова, никто в США и Европе даже не пытается задуматься над тем, не допустили ли они сами каких-то ошибок.

https://ria.ru/20230123/krizis-1846882455.html

https://ria.ru/20230117/obse-1845378630.html

россия

сша

европа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, европа, сергей лавров