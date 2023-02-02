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Деньги для Дебальцево изысканы из экономии на госаппарате Хабаровского края - РИА Новости, 02.02.2023
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Хабаровский край
https://ria.ru/20230202/debaltsevo-1849129630.html
Деньги для Дебальцево изысканы из экономии на госаппарате Хабаровского края
Деньги для Дебальцево изысканы из экономии на госаппарате Хабаровского края - РИА Новости, 02.02.2023
Деньги для Дебальцево изысканы из экономии на госаппарате Хабаровского края
Деньги на поддержку и восстановление подшефного города Дебальцево в Донецкой народной республике изысканы из дополнительных доходов бюджета Хабаровского края и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:53
2023-02-02T07:53
хабаровский край
хабаровский край
дебальцево
донецкая народная республика
михаил дегтярев
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Деньги на поддержку и восстановление подшефного города Дебальцево в Донецкой народной республике изысканы из дополнительных доходов бюджета Хабаровского края и экономии на госаппарате региона, заявил губернатор Михаил Дегтярев. Накануне президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций. "Доложил главе государства о восстановлении города воинской славы Дебальцево. Также местным жителям поставили пять новых пассажирских автобусов и 20 единиц дорожной техники. Подчеркну: ни одна социальная и инвестиционная программы Хабаровского края не пострадали. Деньги изыскивали из дополнительных доходов в бюджет и экономии на госаппарате", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Хабаровский край взял шефство над Дебальцево в конце мая 2022 года. Губернатор доложил президенту, что в прошлом году в городе был восстановлен ряд объектов – от детского сада до центра детского творчества. Также глава региона отметил, что для поддержки военных в спецоперации край наладил производство тактических вездеходов (багги), они тестируются на полигонах Восточного военного округа. Налажен пошив отечественных спальных мешков, тёплых вещей. Хабаровский край активно помогает бойцам: только по всероссийской акции #Мывместе собрано и направлено 30 тонн гуманитарной помощи, а всего с начала военной спецоперации поставлено 250 тонн разных грузов. "По ЧС, 2020-2021 годы: все средства из резервного фонда правительства мы получили, спасибо вам, вашим поручениям и правительству, со всеми рассчитались, часть людей отселили, часть (домов) восстановили, и здесь спасибо, Марат Шакирзянович (Хуснуллин) в докладе упомянул, это была наша просьба – увеличили до 7 тысяч (рублей) за квадратный метр (размер компенсации) на восстановление", - доложил губернатор Хабаровского края главе государства. В Комсомольске-на-Амуре по защитным сооружениям было долгое время отставание по стройке дамб, но весь процесс реанимирован, сейчас строительство идет с опережением графика, заверил глава региона. По плану – ввод в 2024 году основной дамбы. Дегтярев пообещал президенту, что власти региона постараются в этом году ввести в эксплуатацию объект. "По 2022 году. Впервые у нас применена новелла введения федерального ЧС в рамках одного региона. Учитывая масштабы больших дальневосточных регионов, раньше такая возможность отсутствовала, и была сложность при привлечении группировок спасателей федерального уровня. Поэтому в этом году мы ввели такой ЧС во время лесных пожаров, отбили все населенные пункты, жертв нет, угрозы, точнее, ущерба инфраструктуре не допущено. Хочу поблагодарить МЧС, группировка существенная была здесь у нас организована, и пожары были потушены", - сообщил Дегтярев. Тем не менее, отметил губернатор, не обошлось без "хвостов". Он рассказал, что в крае все дороги после наводнения на реке Бурее и Амуре 2020–2021 годов восстановлены в полном объёме, средства были получены. Остался один мост. "Мы в этом году вместе с Росавтодором и минтрансом отрабатываем, будет восстановлен", - отчитался глава региона президенту.
https://ria.ru/20230201/baggi-1848985507.html
https://ria.ru/20230130/politsiya-1848295805.html
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хабаровский край, дебальцево, донецкая народная республика, михаил дегтярев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Хабаровский край, Хабаровский край, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Михаил Дегтярев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
07:53 02.02.2023
 
Деньги для Дебальцево изысканы из экономии на госаппарате Хабаровского края

Власти Хабаровска: деньги для Дебальцево изысканы из экономии на госаппарате региона

© РИА Новости / Джон ТрастМногоквартирный жилой дом, разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий в городе Дебальцево
Многоквартирный жилой дом, разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий в городе Дебальцево - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Джон Траст
Многоквартирный жилой дом, разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий в городе Дебальцево. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Деньги на поддержку и восстановление подшефного города Дебальцево в Донецкой народной республике изысканы из дополнительных доходов бюджета Хабаровского края и экономии на госаппарате региона, заявил губернатор Михаил Дегтярев.
Накануне президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.
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"Доложил главе государства о восстановлении города воинской славы Дебальцево. Также местным жителям поставили пять новых пассажирских автобусов и 20 единиц дорожной техники. Подчеркну: ни одна социальная и инвестиционная программы Хабаровского края не пострадали. Деньги изыскивали из дополнительных доходов в бюджет и экономии на госаппарате", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Хабаровский край взял шефство над Дебальцево в конце мая 2022 года. Губернатор доложил президенту, что в прошлом году в городе был восстановлен ряд объектов – от детского сада до центра детского творчества.
Также глава региона отметил, что для поддержки военных в спецоперации край наладил производство тактических вездеходов (багги), они тестируются на полигонах Восточного военного округа. Налажен пошив отечественных спальных мешков, тёплых вещей. Хабаровский край активно помогает бойцам: только по всероссийской акции #Мывместе собрано и направлено 30 тонн гуманитарной помощи, а всего с начала военной спецоперации поставлено 250 тонн разных грузов.
"По ЧС, 2020-2021 годы: все средства из резервного фонда правительства мы получили, спасибо вам, вашим поручениям и правительству, со всеми рассчитались, часть людей отселили, часть (домов) восстановили, и здесь спасибо, Марат Шакирзянович (Хуснуллин) в докладе упомянул, это была наша просьба – увеличили до 7 тысяч (рублей) за квадратный метр (размер компенсации) на восстановление", - доложил губернатор Хабаровского края главе государства.
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В Комсомольске-на-Амуре по защитным сооружениям было долгое время отставание по стройке дамб, но весь процесс реанимирован, сейчас строительство идет с опережением графика, заверил глава региона. По плану – ввод в 2024 году основной дамбы. Дегтярев пообещал президенту, что власти региона постараются в этом году ввести в эксплуатацию объект.
"По 2022 году. Впервые у нас применена новелла введения федерального ЧС в рамках одного региона. Учитывая масштабы больших дальневосточных регионов, раньше такая возможность отсутствовала, и была сложность при привлечении группировок спасателей федерального уровня. Поэтому в этом году мы ввели такой ЧС во время лесных пожаров, отбили все населенные пункты, жертв нет, угрозы, точнее, ущерба инфраструктуре не допущено. Хочу поблагодарить МЧС, группировка существенная была здесь у нас организована, и пожары были потушены", - сообщил Дегтярев.
Тем не менее, отметил губернатор, не обошлось без "хвостов". Он рассказал, что в крае все дороги после наводнения на реке Бурее и Амуре 2020–2021 годов восстановлены в полном объёме, средства были получены. Остался один мост. "Мы в этом году вместе с Росавтодором и минтрансом отрабатываем, будет восстановлен", - отчитался глава региона президенту.
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Хабаровский крайХабаровский крайДебальцевоДонецкая Народная РеспубликаМихаил ДегтяревВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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