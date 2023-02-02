https://ria.ru/20230202/debaltsevo-1849129630.html

Деньги для Дебальцево изысканы из экономии на госаппарате Хабаровского края

Деньги для Дебальцево изысканы из экономии на госаппарате Хабаровского края - РИА Новости, 02.02.2023

Деньги для Дебальцево изысканы из экономии на госаппарате Хабаровского края

Деньги на поддержку и восстановление подшефного города Дебальцево в Донецкой народной республике изысканы из дополнительных доходов бюджета Хабаровского края и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T07:53

2023-02-02T07:53

2023-02-02T07:53

хабаровский край

хабаровский край

дебальцево

донецкая народная республика

михаил дегтярев

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779962306_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_462584fedd5273f8f1d627097a06794d.jpg

ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Деньги на поддержку и восстановление подшефного города Дебальцево в Донецкой народной республике изысканы из дополнительных доходов бюджета Хабаровского края и экономии на госаппарате региона, заявил губернатор Михаил Дегтярев. Накануне президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций. "Доложил главе государства о восстановлении города воинской славы Дебальцево. Также местным жителям поставили пять новых пассажирских автобусов и 20 единиц дорожной техники. Подчеркну: ни одна социальная и инвестиционная программы Хабаровского края не пострадали. Деньги изыскивали из дополнительных доходов в бюджет и экономии на госаппарате", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Хабаровский край взял шефство над Дебальцево в конце мая 2022 года. Губернатор доложил президенту, что в прошлом году в городе был восстановлен ряд объектов – от детского сада до центра детского творчества. Также глава региона отметил, что для поддержки военных в спецоперации край наладил производство тактических вездеходов (багги), они тестируются на полигонах Восточного военного округа. Налажен пошив отечественных спальных мешков, тёплых вещей. Хабаровский край активно помогает бойцам: только по всероссийской акции #Мывместе собрано и направлено 30 тонн гуманитарной помощи, а всего с начала военной спецоперации поставлено 250 тонн разных грузов. "По ЧС, 2020-2021 годы: все средства из резервного фонда правительства мы получили, спасибо вам, вашим поручениям и правительству, со всеми рассчитались, часть людей отселили, часть (домов) восстановили, и здесь спасибо, Марат Шакирзянович (Хуснуллин) в докладе упомянул, это была наша просьба – увеличили до 7 тысяч (рублей) за квадратный метр (размер компенсации) на восстановление", - доложил губернатор Хабаровского края главе государства. В Комсомольске-на-Амуре по защитным сооружениям было долгое время отставание по стройке дамб, но весь процесс реанимирован, сейчас строительство идет с опережением графика, заверил глава региона. По плану – ввод в 2024 году основной дамбы. Дегтярев пообещал президенту, что власти региона постараются в этом году ввести в эксплуатацию объект. "По 2022 году. Впервые у нас применена новелла введения федерального ЧС в рамках одного региона. Учитывая масштабы больших дальневосточных регионов, раньше такая возможность отсутствовала, и была сложность при привлечении группировок спасателей федерального уровня. Поэтому в этом году мы ввели такой ЧС во время лесных пожаров, отбили все населенные пункты, жертв нет, угрозы, точнее, ущерба инфраструктуре не допущено. Хочу поблагодарить МЧС, группировка существенная была здесь у нас организована, и пожары были потушены", - сообщил Дегтярев. Тем не менее, отметил губернатор, не обошлось без "хвостов". Он рассказал, что в крае все дороги после наводнения на реке Бурее и Амуре 2020–2021 годов восстановлены в полном объёме, средства были получены. Остался один мост. "Мы в этом году вместе с Росавтодором и минтрансом отрабатываем, будет восстановлен", - отчитался глава региона президенту.

https://ria.ru/20230201/baggi-1848985507.html

https://ria.ru/20230130/politsiya-1848295805.html

https://ria.ru/20230125/degtyarev-1847234850.html

хабаровский край

дебальцево

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, дебальцево, донецкая народная республика, михаил дегтярев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное дорожное агентство (росавтодор)