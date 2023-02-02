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В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230202/covid-19-1849168213.html
В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19
Более 9,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:04
2023-02-02T11:04
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 9,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1058 человек, на 9,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение — в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 6021 человек, или на 10,5% меньше в сравнении с 1 февраля 2023 года. Выявлено 9287 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", - говорится в сообщении.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
11:04 02.02.2023
 
В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 9287 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 9,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1058 человек, на 9,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение — в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.
"Выздоровело за сутки 6021 человек, или на 10,5% меньше в сравнении с 1 февраля 2023 года. Выявлено 9287 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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