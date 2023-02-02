https://ria.ru/20230202/covid-19-1849168213.html
В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19
Более 9,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:04
2023-02-02T11:04
2023-02-02T11:04
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 9,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1058 человек, на 9,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение — в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 6021 человек, или на 10,5% меньше в сравнении с 1 февраля 2023 года. Выявлено 9287 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848661016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 9287 новых случаев COVID-19