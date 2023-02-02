https://ria.ru/20230202/covid-19-1849168213.html

В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1058 человек с COVID-19

Более 9,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:04

2023-02-02T11:04

2023-02-02T11:04

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 9,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1058 человек, на 9,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение — в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 6021 человек, или на 10,5% меньше в сравнении с 1 февраля 2023 года. Выявлено 9287 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848661016.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19