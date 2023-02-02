https://ria.ru/20230202/chekhiya-1849119037.html
Чехия вышла из состава банков, созданных во времена социализма
Чехия вышла из состава банков, созданных во времена социализма - РИА Новости, 02.02.2023
Чехия вышла из состава банков, созданных во времена социализма
Чехия вышла из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ), сообщил глава минфина Збынек Станюра. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T03:06
2023-02-02T03:06
2023-02-02T03:06
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ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. Чехия вышла из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ), сообщил глава минфина Збынек Станюра. Оба банка были созданы во времена существования Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), способствовавшего сотрудничеству социалистических стран. "Чехия вышла на минувшей неделе из состава МБЭС и МИБ, однако расчеты с обоими банками не завершены в связи с выдвинутыми ими условиями. Данные условия неприемлемы для Чехии, поэтому она собирается добиваться возвращения находящихся в этих банках средств (около 1,5 миллиарда крон или 68 миллионов долларов) посредством международного арбитража", - цитирует Станюру издание Idnes. Решение о выходе было принято правительством и подтверждено парламентом Чехии после начала российской специальной военной операции на Украине. Члены кабмина высказывали опасения, что Россия может попытаться использовать эти банки для обхода западных санкций. Одновременно с Чехией в конце января из состава обоих банков вышли Словакия и Польша, а в течение года подобный шаг предполагают сделать Румыния и Болгария.
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в мире, чехия, россия, украина
В мире, Чехия, Россия, Украина
Чехия вышла из состава банков, созданных во времена социализма
Чехия вышла из состава двух банков, созданных во времена социализма