https://ria.ru/20230202/bytovki-1849166868.html

Число погибших при пожаре в бытовках под Севастополем выросло до восьми

Число погибших при пожаре в бытовках под Севастополем выросло до восьми - РИА Новости, 02.02.2023

Число погибших при пожаре в бытовках под Севастополем выросло до восьми

Число погибших при пожаре в модульном строительном городке под Севастополем увеличилось до восьми человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:01

2023-02-02T11:01

2023-02-02T11:05

происшествия

севастополь

республика крым

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число погибших при пожаре в модульном строительном городке под Севастополем увеличилось до восьми человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При разборе завалов на месте пожара обнаружено тело восьмого погибшего", - сказал собеседник агентства.

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, севастополь, республика крым