https://ria.ru/20230202/bytovki-1849166868.html
Число погибших при пожаре в бытовках под Севастополем выросло до восьми
Число погибших при пожаре в бытовках под Севастополем выросло до восьми - РИА Новости, 02.02.2023
Число погибших при пожаре в бытовках под Севастополем выросло до восьми
Число погибших при пожаре в модульном строительном городке под Севастополем увеличилось до восьми человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:01
2023-02-02T11:01
2023-02-02T11:05
происшествия
севастополь
республика крым
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число погибших при пожаре в модульном строительном городке под Севастополем увеличилось до восьми человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При разборе завалов на месте пожара обнаружено тело восьмого погибшего", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, республика крым
Происшествия, Севастополь, Республика Крым
11:01 02.02.2023 (обновлено: 11:05 02.02.2023)
Число погибших при пожаре в бытовках под Севастополем выросло до восьми
Число погибших при пожаре в строительном модуле под Севастополем выросло до восьми