Рейтинг@Mail.ru
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/boykot-1849220425.html
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента - РИА Новости, 02.02.2023
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента
Оппозиционная партия "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии, выступая в том числе против продления в стране режима ЧП,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:01
2023-02-02T13:01
в мире
молдавия
марина таубер
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии, выступая в том числе против продления в стране режима ЧП, заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер. Она добавила, что партия "Шор" продолжит защищать интересы народа, поскольку правящее большинство в парламенте с этим уже не справляется. "Что касается предложения продлить режим ЧП - мы не видим в этом смысла, просим депутатов отклонить требование премьера Натальи Гаврилицы", - отметила Таубер. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям инициировала продление этого режима еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Премьер в четверг обратится к парламенту с этим предложением.
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849211751.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, марина таубер, наталья гаврилица
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Наталья Гаврилица
13:01 02.02.2023
 
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента

Таубер: "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии, выступая в том числе против продления в стране режима ЧП, заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер.
"Фракция партии "Шор" приняла решение бойкотировать первое заседание парламента весенне-летней сессии. Это связано с поведением правящей партии "Действие и солидарность", которая игнорирует конституцию. Не исключаем, что мы будем бойкотировать и другие заседания парламента", - заявила Таубер на брифинге.
Она добавила, что партия "Шор" продолжит защищать интересы народа, поскольку правящее большинство в парламенте с этим уже не справляется.
"Что касается предложения продлить режим ЧП - мы не видим в этом смысла, просим депутатов отклонить требование премьера Натальи Гаврилицы", - отметила Таубер.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям инициировала продление этого режима еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Премьер в четверг обратится к парламенту с этим предложением.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 12:35
Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку
 
В миреМолдавияМарина ТауберНаталья Гаврилица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала