https://ria.ru/20230202/boykot-1849220425.html

Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента

Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента - РИА Новости, 02.02.2023

Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента

Оппозиционная партия "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии, выступая в том числе против продления в стране режима ЧП,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:01

2023-02-02T13:01

2023-02-02T13:01

в мире

молдавия

марина таубер

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии, выступая в том числе против продления в стране режима ЧП, заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер. Она добавила, что партия "Шор" продолжит защищать интересы народа, поскольку правящее большинство в парламенте с этим уже не справляется. "Что касается предложения продлить режим ЧП - мы не видим в этом смысла, просим депутатов отклонить требование премьера Натальи Гаврилицы", - отметила Таубер. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям инициировала продление этого режима еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Премьер в четверг обратится к парламенту с этим предложением.

https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849211751.html

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в мире, молдавия, марина таубер, наталья гаврилица