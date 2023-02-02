https://ria.ru/20230202/boykot-1849220425.html
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента - РИА Новости, 02.02.2023
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента
Оппозиционная партия "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии, выступая в том числе против продления в стране режима ЧП,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:01
2023-02-02T13:01
2023-02-02T13:01
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии, выступая в том числе против продления в стране режима ЧП, заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер. Она добавила, что партия "Шор" продолжит защищать интересы народа, поскольку правящее большинство в парламенте с этим уже не справляется. "Что касается предложения продлить режим ЧП - мы не видим в этом смысла, просим депутатов отклонить требование премьера Натальи Гаврилицы", - отметила Таубер. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям инициировала продление этого режима еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Премьер в четверг обратится к парламенту с этим предложением.
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в мире, молдавия, марина таубер, наталья гаврилица
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Наталья Гаврилица
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента
Таубер: "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" решила бойкотировать первое заседание парламента Молдавии новой сессии, выступая в том числе против продления в стране режима ЧП, заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер.
"Фракция партии "Шор" приняла решение бойкотировать первое заседание парламента весенне-летней сессии. Это связано с поведением правящей партии "Действие и солидарность", которая игнорирует конституцию. Не исключаем, что мы будем бойкотировать и другие заседания парламента", - заявила Таубер на брифинге.
Она добавила, что партия "Шор" продолжит защищать интересы народа, поскольку правящее большинство в парламенте с этим уже не справляется.
"Что касается предложения продлить режим ЧП - мы не видим в этом смысла, просим депутатов отклонить требование премьера Натальи Гаврилицы
", - отметила Таубер.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям инициировала продление этого режима еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Премьер в четверг обратится к парламенту с этим предложением.