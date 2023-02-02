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С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
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С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин
С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин
С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:35
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия страна большая, если посмотреть в европейском измерении на сегодняшний день, я имею в виду по населению, по территории - самая большая в мире. С этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся, а некоторые говорили: как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это высказывания конкретных политических деятелей прошлого и западных стран. Так было всегда, а это всегда сопровождалось таким полем боя, или такой сферой противоборства как информация, информационное поле. Это было, повторяю, всегда, на протяжении всей нашей истории.", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
19:35 02.02.2023 (обновлено: 20:06 02.02.2023)
 
С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин

Путин: с Россией всегда кто-то боролся, в том числе используя информационное поле

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия страна большая, если посмотреть в европейском измерении на сегодняшний день, я имею в виду по населению, по территории - самая большая в мире. С этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся, а некоторые говорили: как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это высказывания конкретных политических деятелей прошлого и западных стран. Так было всегда, а это всегда сопровождалось таким полем боя, или такой сферой противоборства как информация, информационное поле. Это было, повторяю, всегда, на протяжении всей нашей истории.", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
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