https://ria.ru/20230202/borba-1849363440.html
С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин
С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин
С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:35
2023-02-02T19:35
2023-02-02T20:06
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия страна большая, если посмотреть в европейском измерении на сегодняшний день, я имею в виду по населению, по территории - самая большая в мире. С этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся, а некоторые говорили: как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это высказывания конкретных политических деятелей прошлого и западных стран. Так было всегда, а это всегда сопровождалось таким полем боя, или такой сферой противоборства как информация, информационное поле. Это было, повторяю, всегда, на протяжении всей нашей истории.", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
https://ria.ru/20230202/pravda-1849355128.html
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россия, владимир путин
19:35 02.02.2023 (обновлено: 20:06 02.02.2023)
С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин
Путин: с Россией всегда кто-то боролся, в том числе используя информационное поле