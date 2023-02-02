https://ria.ru/20230202/borba-1849363440.html

С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин

С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023

С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил Путин

С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:35

2023-02-02T19:35

2023-02-02T20:06

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. С Россией всегда кто-то, не переставая, боролся, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия страна большая, если посмотреть в европейском измерении на сегодняшний день, я имею в виду по населению, по территории - самая большая в мире. С этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся, а некоторые говорили: как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это высказывания конкретных политических деятелей прошлого и западных стран. Так было всегда, а это всегда сопровождалось таким полем боя, или такой сферой противоборства как информация, информационное поле. Это было, повторяю, всегда, на протяжении всей нашей истории.", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

https://ria.ru/20230202/pravda-1849355128.html

россия

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2023

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россия, владимир путин