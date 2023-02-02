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Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров
Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров
Россия откровенно обсуждает с друзьями в Центральной Азии попытки Запада установить там свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с РФ, потуги... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:38
2023-02-02T11:50
в мире
россия
азия
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия откровенно обсуждает с друзьями в Центральной Азии попытки Запада установить там свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с РФ, потуги Запада не находят откликов, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет центральноазиатских государств, вы знаете, в принципе, мы обсуждаем это достаточно откровенно с нашими друзьями и по линии МИД, и по линии служб безопасности, потому что это напрямую связано с безопасностью стран. Видно, как активно не один год западные наши коллеги насаждали там или пытались насаждать проамериканские, проевропейские, пронатовские, даже не правительственные организации", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.Он пояснил, что это те самые инструменты мягкой силы, которая имеет обыкновение становиться не мягкой, а жесткой.
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в мире, россия, азия, сергей лавров
В мире, Россия, Азия, Сергей Лавров
11:38 02.02.2023 (обновлено: 11:50 02.02.2023)
 
Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия обсуждает с Азией попытки Запада установить свое влияние

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия откровенно обсуждает с друзьями в Центральной Азии попытки Запада установить там свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с РФ, потуги Запада не находят откликов, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет центральноазиатских государств, вы знаете, в принципе, мы обсуждаем это достаточно откровенно с нашими друзьями и по линии МИД, и по линии служб безопасности, потому что это напрямую связано с безопасностью стран. Видно, как активно не один год западные наши коллеги насаждали там или пытались насаждать проамериканские, проевропейские, пронатовские, даже не правительственные организации", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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