https://ria.ru/20230202/aziya-1849186274.html

Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров

Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров

Россия откровенно обсуждает с друзьями в Центральной Азии попытки Запада установить там свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с РФ, потуги... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:38

2023-02-02T11:38

2023-02-02T11:50

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сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия откровенно обсуждает с друзьями в Центральной Азии попытки Запада установить там свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с РФ, потуги Запада не находят откликов, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет центральноазиатских государств, вы знаете, в принципе, мы обсуждаем это достаточно откровенно с нашими друзьями и по линии МИД, и по линии служб безопасности, потому что это напрямую связано с безопасностью стран. Видно, как активно не один год западные наши коллеги насаждали там или пытались насаждать проамериканские, проевропейские, пронатовские, даже не правительственные организации", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.Он пояснил, что это те самые инструменты мягкой силы, которая имеет обыкновение становиться не мягкой, а жесткой.

https://ria.ru/20230202/odkb-1849189832.html

https://ria.ru/20230202/zapad-1849186116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, азия, сергей лавров