https://ria.ru/20230202/aziya-1849186274.html
Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров
Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров
Россия откровенно обсуждает с друзьями в Центральной Азии попытки Запада установить там свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с РФ, потуги... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:38
2023-02-02T11:38
2023-02-02T11:50
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия откровенно обсуждает с друзьями в Центральной Азии попытки Запада установить там свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с РФ, потуги Запада не находят откликов, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет центральноазиатских государств, вы знаете, в принципе, мы обсуждаем это достаточно откровенно с нашими друзьями и по линии МИД, и по линии служб безопасности, потому что это напрямую связано с безопасностью стран. Видно, как активно не один год западные наши коллеги насаждали там или пытались насаждать проамериканские, проевропейские, пронатовские, даже не правительственные организации", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.Он пояснил, что это те самые инструменты мягкой силы, которая имеет обыкновение становиться не мягкой, а жесткой.
https://ria.ru/20230202/odkb-1849189832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азия, сергей лавров
В мире, Россия, Азия, Сергей Лавров
11:38 02.02.2023 (обновлено: 11:50 02.02.2023)
Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия обсуждает с Азией попытки Запада установить свое влияние