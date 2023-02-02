https://ria.ru/20230202/avstriya-1849342354.html

Посол в Австрии заявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов

Посол в Австрии заявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов - РИА Новости, 02.02.2023

Посол в Австрии заявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов

Недружественные шаги Австрии не останутся без последствий, ответ на высылку дипломатов РФ не заставит себя ждать, вся ответственность за дальнейшее обрушение... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:20

2023-02-02T18:20

2023-02-02T18:30

дмитрий любинский

австрия

в мире

россия

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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Недружественные шаги Австрии не останутся без последствий, ответ на высылку дипломатов РФ не заставит себя ждать, вся ответственность за дальнейшее обрушение российско-австрийских связей полностью лежит на австрийской стороне, заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих - из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.В МИД РФ по этому поводу сообщили РИА Новости, что Россия ответит на действия Австрии.

https://ria.ru/20230202/politika-1849333940.html

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дмитрий любинский, австрия, в мире, россия