https://ria.ru/20230202/avstriya-1849258632.html
Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам
Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам - РИА Новости, 02.02.2023
Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам
Власти Австрии не предъявили никаких конкретных претензий высылаемым российским дипломатам, кроме голословных утверждений, заявил посол РФ в Вене Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:48
2023-02-02T14:48
2023-02-02T15:09
австрия
россия
в мире
дмитрий любинский
александер шалленберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151609/34/1516093400_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_10fdec3b21bdbc5794d1265463aea0c3.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Австрии не предъявили никаких конкретных претензий высылаемым российским дипломатам, кроме голословных утверждений, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Люблинский.Российские представительства в Австрии, отметил глава российской дипмиссии, проходят ту же историю, которую испытали в апреле 2022 года, когда шла волна массовой высылки дипломатов из западных стран.Он сообщил, что встречался в начале апреля 2022 года с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, который, по словам посла, заверил, что Вена не будет безосновательно высылать российских дипломатов."Но буквально не позднее чем через 24 часа мы тогда испытали и то же самое происходит и сейчас", - добавил Люблинский.Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила персона нон грата четырех российских дипломатов: двое из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще два дипломата, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846745992.html
https://ria.ru/20230123/vysylka-1846811899.html
австрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151609/34/1516093400_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8bc62a759ad2aff82eae9a33f103523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, россия, в мире, дмитрий любинский, александер шалленберг
Австрия, Россия, В мире, Дмитрий Любинский, Александер Шалленберг
14:48 02.02.2023 (обновлено: 15:09 02.02.2023)
Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам
Посол России в Австрии Любинский заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам