https://ria.ru/20230202/avstriya-1849258632.html

Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам

Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам - РИА Новости, 02.02.2023

Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам

Власти Австрии не предъявили никаких конкретных претензий высылаемым российским дипломатам, кроме голословных утверждений, заявил посол РФ в Вене Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:48

2023-02-02T14:48

2023-02-02T15:09

австрия

россия

в мире

дмитрий любинский

александер шалленберг

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Австрии не предъявили никаких конкретных претензий высылаемым российским дипломатам, кроме голословных утверждений, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Люблинский.Российские представительства в Австрии, отметил глава российской дипмиссии, проходят ту же историю, которую испытали в апреле 2022 года, когда шла волна массовой высылки дипломатов из западных стран.Он сообщил, что встречался в начале апреля 2022 года с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, который, по словам посла, заверил, что Вена не будет безосновательно высылать российских дипломатов."Но буквально не позднее чем через 24 часа мы тогда испытали и то же самое происходит и сейчас", - добавил Люблинский.Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила персона нон грата четырех российских дипломатов: двое из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще два дипломата, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846745992.html

https://ria.ru/20230123/vysylka-1846811899.html

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австрия, россия, в мире, дмитрий любинский, александер шалленберг