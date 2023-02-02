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Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам - РИА Новости, 02.02.2023
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Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам
Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам - РИА Новости, 02.02.2023
Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам
Власти Австрии не предъявили никаких конкретных претензий высылаемым российским дипломатам, кроме голословных утверждений, заявил посол РФ в Вене Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:48
2023-02-02T15:09
австрия
россия
в мире
дмитрий любинский
александер шалленберг
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Австрии не предъявили никаких конкретных претензий высылаемым российским дипломатам, кроме голословных утверждений, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Люблинский.Российские представительства в Австрии, отметил глава российской дипмиссии, проходят ту же историю, которую испытали в апреле 2022 года, когда шла волна массовой высылки дипломатов из западных стран.Он сообщил, что встречался в начале апреля 2022 года с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, который, по словам посла, заверил, что Вена не будет безосновательно высылать российских дипломатов."Но буквально не позднее чем через 24 часа мы тогда испытали и то же самое происходит и сейчас", - добавил Люблинский.Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила персона нон грата четырех российских дипломатов: двое из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще два дипломата, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846745992.html
https://ria.ru/20230123/vysylka-1846811899.html
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австрия, россия, в мире, дмитрий любинский, александер шалленберг
Австрия, Россия, В мире, Дмитрий Любинский, Александер Шалленберг
14:48 02.02.2023 (обновлено: 15:09 02.02.2023)
 
Посол России в Вене заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам

Посол России в Австрии Любинский заявил об отсутствии претензий к высылаемым дипломатам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПосольство России в Вене
Посольство России в Вене - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Посольство России в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Австрии не предъявили никаких конкретных претензий высылаемым российским дипломатам, кроме голословных утверждений, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Люблинский.
"Никаких конкретных претензий к нашим дипломатам не выдвинуто, кроме голословных утверждений из невнятных ссылок на мнение специальных служб", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Российские представительства в Австрии, отметил глава российской дипмиссии, проходят ту же историю, которую испытали в апреле 2022 года, когда шла волна массовой высылки дипломатов из западных стран.
Он сообщил, что встречался в начале апреля 2022 года с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, который, по словам посла, заверил, что Вена не будет безосновательно высылать российских дипломатов.
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"Но буквально не позднее чем через 24 часа мы тогда испытали и то же самое происходит и сейчас", - добавил Люблинский.
Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила персона нон грата четырех российских дипломатов: двое из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще два дипломата, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.
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