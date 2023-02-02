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СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/artemovsk-1849282383.html
СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь
СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь
Ряд украинских командующих считает, что Артемовск не стоит тяжелых потерь в войсках при обороне города, сообщает издание Economist, которому удалось пообщаться... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:51
2023-02-02T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ряд украинских командующих считает, что Артемовск не стоит тяжелых потерь в войсках при обороне города, сообщает издание Economist, которому удалось пообщаться с военными Украины. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны. Согласно изданию, не все украинские командующие считают, что оборона города того стоит, "если говорить о тяжелых потерях". Economist, в частности, приводит мнение бригадного генерала Сергея Мельника, который полагает, что оставленный город можно вернуть позже. "Если бы я принимал решение, я бы вышел (из города)", - цитирует издание другого, неназванного украинского командующего. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
россия
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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:51 02.02.2023
 
СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь

Economist: многие украинские командующие считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ряд украинских командующих считает, что Артемовск не стоит тяжелых потерь в войсках при обороне города, сообщает издание Economist, которому удалось пообщаться с военными Украины.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны.
Согласно изданию, не все украинские командующие считают, что оборона города того стоит, "если говорить о тяжелых потерях". Economist, в частности, приводит мнение бригадного генерала Сергея Мельника, который полагает, что оставленный город можно вернуть позже. "Если бы я принимал решение, я бы вышел (из города)", - цитирует издание другого, неназванного украинского командующего.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 14:43Специальная военная операция на Украине
На Украине решают, какой город лучше оставить, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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