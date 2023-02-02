https://ria.ru/20230202/artemovsk-1849282383.html

СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь

СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь

Ряд украинских командующих считает, что Артемовск не стоит тяжелых потерь в войсках при обороне города, сообщает издание Economist, которому удалось пообщаться... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:51

2023-02-02T15:51

2023-02-02T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ряд украинских командующих считает, что Артемовск не стоит тяжелых потерь в войсках при обороне города, сообщает издание Economist, которому удалось пообщаться с военными Украины. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны. Согласно изданию, не все украинские командующие считают, что оборона города того стоит, "если говорить о тяжелых потерях". Economist, в частности, приводит мнение бригадного генерала Сергея Мельника, который полагает, что оставленный город можно вернуть позже. "Если бы я принимал решение, я бы вышел (из города)", - цитирует издание другого, неназванного украинского командующего. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр