https://ria.ru/20230202/artemovsk-1849282383.html
СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь
СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь
Ряд украинских командующих считает, что Артемовск не стоит тяжелых потерь в войсках при обороне города, сообщает издание Economist, которому удалось пообщаться... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:51
2023-02-02T15:51
2023-02-02T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ряд украинских командующих считает, что Артемовск не стоит тяжелых потерь в войсках при обороне города, сообщает издание Economist, которому удалось пообщаться с военными Украины. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны. Согласно изданию, не все украинские командующие считают, что оборона города того стоит, "если говорить о тяжелых потерях". Economist, в частности, приводит мнение бригадного генерала Сергея Мельника, который полагает, что оставленный город можно вернуть позже. "Если бы я принимал решение, я бы вышел (из города)", - цитирует издание другого, неназванного украинского командующего. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь
Economist: многие украинские командующие считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь