https://ria.ru/20230202/artamonov-1849192818.html

В Липецкой области открылся первый в этом году ФАП

В Липецкой области открылся первый в этом году ФАП - РИА Новости, 02.02.2023

В Липецкой области открылся первый в этом году ФАП

В деревне Ивановка Воловского района Липецкой области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" открылся новый фельдшерско-акушерский... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:53

2023-02-02T11:53

2023-02-02T11:53

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. В деревне Ивановка Воловского района Липецкой области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который будет обслуживать 600 человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что новый ФАП построили взамен старого, который уже не соответствовал ни санитарным, ни пожарным требованиям. Строительство нового медучреждения обошлось в 18 миллионов рублей. Оказывать медицинскую помощь здесь будут жителям не только Ивановки, но и близлежащих деревень Ожога, Никольское и Володаровка. Общее число пациентов составит почти 600 человек.По словам Артамонова, новый ФАП отвечает всем современным требованиям. Несмотря на компактность медучреждения, в нем есть и регистратура, и комната для персонала, и кабинет фельдшера, и процедурный кабинет. Имеется и необходимое медицинское оборудование: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, тонометр внутриглазного давления, набор для оказания неотложной помощи.Губернатор отметил, что получать медицинскую помощь в нем будет удобно всем пациентам, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены пандусы, удобные поручни, специальная туалетная комната.

https://ria.ru/20230131/semi-1848736294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов