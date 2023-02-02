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В Липецкой области открылся первый в этом году ФАП - РИА Новости, 02.02.2023
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Липецкая область
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В Липецкой области открылся первый в этом году ФАП
В Липецкой области открылся первый в этом году ФАП - РИА Новости, 02.02.2023
В Липецкой области открылся первый в этом году ФАП
В деревне Ивановка Воловского района Липецкой области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" открылся новый фельдшерско-акушерский... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:53
2023-02-02T11:53
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. В деревне Ивановка Воловского района Липецкой области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который будет обслуживать 600 человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что новый ФАП построили взамен старого, который уже не соответствовал ни санитарным, ни пожарным требованиям. Строительство нового медучреждения обошлось в 18 миллионов рублей. Оказывать медицинскую помощь здесь будут жителям не только Ивановки, но и близлежащих деревень Ожога, Никольское и Володаровка. Общее число пациентов составит почти 600 человек.По словам Артамонова, новый ФАП отвечает всем современным требованиям. Несмотря на компактность медучреждения, в нем есть и регистратура, и комната для персонала, и кабинет фельдшера, и процедурный кабинет. Имеется и необходимое медицинское оборудование: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, тонометр внутриглазного давления, набор для оказания неотложной помощи.Губернатор отметил, что получать медицинскую помощь в нем будет удобно всем пациентам, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены пандусы, удобные поручни, специальная туалетная комната.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
11:53 02.02.2023
 

В Липецкой области открылся первый в этом году ФАП

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. В деревне Ивановка Воловского района Липецкой области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который будет обслуживать 600 человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что новый ФАП построили взамен старого, который уже не соответствовал ни санитарным, ни пожарным требованиям. Строительство нового медучреждения обошлось в 18 миллионов рублей. Оказывать медицинскую помощь здесь будут жителям не только Ивановки, но и близлежащих деревень Ожога, Никольское и Володаровка. Общее число пациентов составит почти 600 человек.
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По словам Артамонова, новый ФАП отвечает всем современным требованиям. Несмотря на компактность медучреждения, в нем есть и регистратура, и комната для персонала, и кабинет фельдшера, и процедурный кабинет. Имеется и необходимое медицинское оборудование: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, тонометр внутриглазного давления, набор для оказания неотложной помощи.
Губернатор отметил, что получать медицинскую помощь в нем будет удобно всем пациентам, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены пандусы, удобные поручни, специальная туалетная комната.
"Очень важно, чтобы люди имели возможность получить первую медицинскую помощь рядом с домом. В регионе для этого делается очень много. Только в прошлом году в сельских населенных пунктах области было построено четыре ФАПа и два отделения общей врачебной практики. В этом году мы откроем 11 ФАПов", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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