https://ria.ru/20230202/arkheologiya-1849016552.html

Англичанин прошел по полю с металлодетектором и нашел кулон эпохи Тюдоров

Англичанин прошел по полю с металлодетектором и нашел кулон эпохи Тюдоров - РИА Новости, 02.02.2023

Англичанин прошел по полю с металлодетектором и нашел кулон эпохи Тюдоров

Чарли Кларк сканировал металлодетектором поле в Уорвикшире (Англия) и нашел кулон с цепью эпохи Тюдоров, пишет The Guardian. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T04:09

2023-02-02T04:09

2023-02-02T04:26

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Чарли Кларк сканировал металлодетектором поле в Уорвикшире (Англия) и нашел кулон с цепью эпохи Тюдоров, пишет The Guardian. На украшении — символы Генриха VIII (Henry VIII, 1491 — 1547) и его первой супруги Екатерины Арагонской (Catarina d'Aragón, 1485 — 1536). Есть на артефакте и инициалы "H" и "K". Экспертам пока не удалось установить личную связь находки с Генрихом или его женой. Но качество предмета настолько высокое, что ожерелье явно было заказано кем-то влиятельным — подвеска в форме сердца прикреплена к цепи из 75 звеньев и изготовлена из 300 граммов 24-каратного золота (999 пробы). По одной из гипотез, кулон изготавливали как подарок победителю турнира. Но, судя по его размерам, надеть его могла бы только женщина. Может, он и вовсе не предназначался для носки. Как кулон мог оказаться на поле в Уорвикшире, ученые пока не знают. Кларку достанется вознаграждение за находку. Он разделит деньги с хозяином поля, где нашел кулон. Ожерелье пока не оценили, но явно речь идет о большой сумме. Ее Чарли решил потратить на образование сына. Генрих VIII был женат шесть раз. После Екатерины Арагонский ее женами были Анна Болейн, Джейн Сеймур, Анна Клевская, Екатерина Говард и Екатерина Парр.

https://ria.ru/20230131/archaeology-1848404918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, англия