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Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота" - РИА Новости, 02.02.2023
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Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота"
Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота" - РИА Новости, 02.02.2023
Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота"
Компания "Аэрофлот" - это отдельная компания, а не подведомственная Минфину организация, поэтому в назначении сына главы Минфина Антона Силуанова главой... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:22
2023-02-02T12:22
экономика
россия
антон силуанов
аэрофлот
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" - это отдельная компания, а не подведомственная Минфину организация, поэтому в назначении сына главы Минфина Антона Силуанова главой департамента компании нет конфликта интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили, что в "Аэрофлоте" создан новый департамент регионального развития, его директором стал Алексей Силуанов - сын главы Минфина Антона Силуанова. "Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный. Но дело в том, что это же компания отдельная, "Аэрофлот", это не подведомственная Минфину организация, поэтому кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет", - ответил Песков журналистам.
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экономика, россия, антон силуанов, аэрофлот, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Аэрофлот, Министерство финансов РФ (Минфин России), Дмитрий Песков
12:22 02.02.2023
 
Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота"

Песков: в назначении сына Силуанова в департамент "Аэрофлота" нет конфликта интересов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково"
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" - это отдельная компания, а не подведомственная Минфину организация, поэтому в назначении сына главы Минфина Антона Силуанова главой департамента компании нет конфликта интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что в "Аэрофлоте" создан новый департамент регионального развития, его директором стал Алексей Силуанов - сын главы Минфина Антона Силуанова.
"Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный. Но дело в том, что это же компания отдельная, "Аэрофлот", это не подведомственная Минфину организация, поэтому кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет", - ответил Песков журналистам.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановАэрофлотМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий Песков
 
 
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