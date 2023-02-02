https://ria.ru/20230202/aeroflot-1849205868.html

Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота"

Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота" - РИА Новости, 02.02.2023

Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота"

Компания "Аэрофлот" - это отдельная компания, а не подведомственная Минфину организация, поэтому в назначении сына главы Минфина Антона Силуанова главой... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:22

2023-02-02T12:22

2023-02-02T12:22

экономика

россия

антон силуанов

аэрофлот

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" - это отдельная компания, а не подведомственная Минфину организация, поэтому в назначении сына главы Минфина Антона Силуанова главой департамента компании нет конфликта интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили, что в "Аэрофлоте" создан новый департамент регионального развития, его директором стал Алексей Силуанов - сын главы Минфина Антона Силуанова. "Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный. Но дело в том, что это же компания отдельная, "Аэрофлот", это не подведомственная Минфину организация, поэтому кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет", - ответил Песков журналистам.

https://ria.ru/20230201/aeroflot-1848828176.html

россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, антон силуанов, аэрофлот, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков