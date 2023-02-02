https://ria.ru/20230202/aeroflot-1849205868.html
Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота"
Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота" - РИА Новости, 02.02.2023
Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота"
Компания "Аэрофлот" - это отдельная компания, а не подведомственная Минфину организация, поэтому в назначении сына главы Минфина Антона Силуанова главой... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:22
2023-02-02T12:22
2023-02-02T12:22
экономика
россия
антон силуанов
аэрофлот
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_2dfc73ee3ad3e6f99b14e80b86191125.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" - это отдельная компания, а не подведомственная Минфину организация, поэтому в назначении сына главы Минфина Антона Силуанова главой департамента компании нет конфликта интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили, что в "Аэрофлоте" создан новый департамент регионального развития, его директором стал Алексей Силуанов - сын главы Минфина Антона Силуанова. "Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный. Но дело в том, что это же компания отдельная, "Аэрофлот", это не подведомственная Минфину организация, поэтому кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет", - ответил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230201/aeroflot-1848828176.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_ddd6073e8a27d7656809e63d6afc7348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, аэрофлот, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Аэрофлот, Министерство финансов РФ (Минфин России), Дмитрий Песков
Песков прокомментировал назначение сына Силуанова в департамент "Аэрофлота"
Песков: в назначении сына Силуанова в департамент "Аэрофлота" нет конфликта интересов
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" - это отдельная компания, а не подведомственная Минфину организация, поэтому в назначении сына главы Минфина Антона Силуанова главой департамента компании нет конфликта интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что в "Аэрофлоте" создан новый департамент регионального развития, его директором стал Алексей Силуанов - сын главы Минфина Антона Силуанова.
"Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный. Но дело в том, что это же компания отдельная, "Аэрофлот", это не подведомственная Минфину организация, поэтому кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет", - ответил Песков журналистам.