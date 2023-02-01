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Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке" - РИА Новости, 01.02.2023
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Культура
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Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке"
Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке" - РИА Новости, 01.02.2023
Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке"
Польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет, сообщается на сайте его родного города Быгдощ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:45
2023-02-01T17:45
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет, сообщается на сайте его родного города Быгдощ. Впервые в кино он снялся в 1957 году. В 1959 артист дебютировал в театре. Петрашак известен по роли Кшиштофа Довгирда в сериале 1973 года "Черные тучи" и банкира Крамера в криминальной комедии 1981 года "Ва-банк" и ее продолжении. Артиста похоронят в Быгдоще.
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы
17:45 01.02.2023
 
Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке"

Сыгравший Крамера в "Ва-банке" польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет

© ZRF "Kadr" (1981)Кадр фильма "Ва-банк"
Кадр фильма Ва-банк
© ZRF "Kadr" (1981)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет, сообщается на сайте его родного города Быгдощ.
Впервые в кино он снялся в 1957 году. В 1959 артист дебютировал в театре.
Петрашак известен по роли Кшиштофа Довгирда в сериале 1973 года "Черные тучи" и банкира Крамера в криминальной комедии 1981 года "Ва-банк" и ее продолжении.
Артиста похоронят в Быгдоще.
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