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Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке"

Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке" - РИА Новости, 01.02.2023

Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке"

Польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет, сообщается на сайте его родного города Быгдощ. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:45

2023-02-01T17:45

2023-02-01T17:45

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет, сообщается на сайте его родного города Быгдощ. Впервые в кино он снялся в 1957 году. В 1959 артист дебютировал в театре. Петрашак известен по роли Кшиштофа Довгирда в сериале 1973 года "Черные тучи" и банкира Крамера в криминальной комедии 1981 года "Ва-банк" и ее продолжении. Артиста похоронят в Быгдоще.

https://ria.ru/20230127/paatashvili-1847909379.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы