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Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке"
Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке" - РИА Новости, 01.02.2023
Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке"
Польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет, сообщается на сайте его родного города Быгдощ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:45
2023-02-01T17:45
2023-02-01T17:45
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет, сообщается на сайте его родного города Быгдощ. Впервые в кино он снялся в 1957 году. В 1959 артист дебютировал в театре. Петрашак известен по роли Кшиштофа Довгирда в сериале 1973 года "Черные тучи" и банкира Крамера в криминальной комедии 1981 года "Ва-банк" и ее продолжении. Артиста похоронят в Быгдоще.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы
Умер польский актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в "Ва-банке"
Сыгравший Крамера в "Ва-банке" польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет