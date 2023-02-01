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Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского - РИА Новости, 01.02.2023
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Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского
Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского - РИА Новости, 01.02.2023
Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского
Массовые обыски, вручение подозрений и задержания происходят на Украине по заданию Владимира Зеленского, заявил в среду глава службы безопасности Украины (СБУ)... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:11
2023-02-01T17:11
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Массовые обыски, вручение подозрений и задержания происходят на Украине по заданию Владимира Зеленского, заявил в среду глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. В среду на Украине в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел. "Мы выполняем задачу, поставленную Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит служба безопасности. И мы не планируем останавливаться", - приводит ведомство слова Малюка в телеграм-канале. По данным главы СБУ, речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в различных сферах: "предателей Украины; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, которые подрывают экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса".
https://ria.ru/20230201/reznikov-1849025366.html
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украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, В мире
17:11 01.02.2023
 
Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского

Глава СБУ Малюк: массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Массовые обыски, вручение подозрений и задержания происходят на Украине по заданию Владимира Зеленского, заявил в среду глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
В среду на Украине в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.
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"Мы выполняем задачу, поставленную Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит служба безопасности. И мы не планируем останавливаться", - приводит ведомство слова Малюка в телеграм-канале.
По данным главы СБУ, речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в различных сферах: "предателей Украины; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, которые подрывают экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса".
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