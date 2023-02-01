https://ria.ru/20230201/zelenskiy-1849027884.html

Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского

Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского - РИА Новости, 01.02.2023

Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского

Массовые обыски, вручение подозрений и задержания происходят на Украине по заданию Владимира Зеленского, заявил в среду глава службы безопасности Украины (СБУ)... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:11

2023-02-01T17:11

2023-02-01T17:11

украина

владимир зеленский

служба безопасности украины

в мире

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Массовые обыски, вручение подозрений и задержания происходят на Украине по заданию Владимира Зеленского, заявил в среду глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. В среду на Украине в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел. "Мы выполняем задачу, поставленную Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит служба безопасности. И мы не планируем останавливаться", - приводит ведомство слова Малюка в телеграм-канале. По данным главы СБУ, речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в различных сферах: "предателей Украины; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, которые подрывают экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса".

https://ria.ru/20230201/reznikov-1849025366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, в мире