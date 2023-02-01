Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского
Глава СБУ Малюк: массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Массовые обыски, вручение подозрений и задержания происходят на Украине по заданию Владимира Зеленского, заявил в среду глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
В среду на Украине в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.
"Мы выполняем задачу, поставленную Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит служба безопасности. И мы не планируем останавливаться", - приводит ведомство слова Малюка в телеграм-канале.
По данным главы СБУ, речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в различных сферах: "предателей Украины; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, которые подрывают экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса".