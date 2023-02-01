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Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования - РИА Новости, 01.02.2023
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Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования
Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования - РИА Новости, 01.02.2023
Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования
Заседание Совбеза ООН по Украине, намеченное на 8 февраля и запрошенное Россией, будет посвящено перспективам урегулирования украинского кризиса в условиях... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:38
2023-02-01T23:38
в мире
украина
россия
дмитрий полянский
оон
совет безопасности оон
евросоюз
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по Украине, намеченное на 8 февраля и запрошенное Россией, будет посвящено перспективам урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", - добавил дипломат. Полянский также ожидает, что на заседании СБ ООН по теме отношений ООН-ЕС 23 февраля "явно не обойдется" без обсуждения проблематики Украины. Кроме того, он указал, что киевский режим и его западные спонсоры в феврале будут организовывать в Генассамблее ООН мероприятие в контексте годовщины СВО.
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в мире, украина, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, Евросоюз
23:38 01.02.2023
 
Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования

Полянский: заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по Украине, намеченное на 8 февраля и запрошенное Россией, будет посвящено перспективам урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"На 8 февраля нами запрошено заседание по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия", - написал он в своем телеграм-канал.
"Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", - добавил дипломат.
Полянский также ожидает, что на заседании СБ ООН по теме отношений ООН-ЕС 23 февраля "явно не обойдется" без обсуждения проблематики Украины.
Кроме того, он указал, что киевский режим и его западные спонсоры в феврале будут организовывать в Генассамблее ООН мероприятие в контексте годовщины СВО.
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 22:22Специальная военная операция на Украине
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В миреУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООНЕвросоюз
 
 
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