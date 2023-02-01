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Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования
Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования - РИА Новости, 01.02.2023
Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования
Заседание Совбеза ООН по Украине, намеченное на 8 февраля и запрошенное Россией, будет посвящено перспективам урегулирования украинского кризиса в условиях... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:38
2023-02-01T23:38
2023-02-01T23:38
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по Украине, намеченное на 8 февраля и запрошенное Россией, будет посвящено перспективам урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", - добавил дипломат. Полянский также ожидает, что на заседании СБ ООН по теме отношений ООН-ЕС 23 февраля "явно не обойдется" без обсуждения проблематики Украины. Кроме того, он указал, что киевский режим и его западные спонсоры в феврале будут организовывать в Генассамблее ООН мероприятие в контексте годовщины СВО.
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В мире, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, Евросоюз
Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования
Полянский: заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования