https://ria.ru/20230201/zasedanie-1849107921.html

Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования

Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования - РИА Новости, 01.02.2023

Заседание СБ ООН по Украине 8 февраля будет о перспективах урегулирования

Заседание Совбеза ООН по Украине, намеченное на 8 февраля и запрошенное Россией, будет посвящено перспективам урегулирования украинского кризиса в условиях... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:38

2023-02-01T23:38

2023-02-01T23:38

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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по Украине, намеченное на 8 февраля и запрошенное Россией, будет посвящено перспективам урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", - добавил дипломат. Полянский также ожидает, что на заседании СБ ООН по теме отношений ООН-ЕС 23 февраля "явно не обойдется" без обсуждения проблематики Украины. Кроме того, он указал, что киевский режим и его западные спонсоры в феврале будут организовывать в Генассамблее ООН мероприятие в контексте годовщины СВО.

https://ria.ru/20230201/zasedanie-1849098685.html

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в мире, украина, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, евросоюз