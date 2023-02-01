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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/zasedanie-1849094621.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля - РИА Новости, 02.02.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля
Россия запросила назначить заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины на 8 февраля, сообщила постоянный представитель Мальты при организации Ванесса... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-01T21:55
2023-02-02T00:03
россия
украина
оон
специальная военная операция на украине
совет безопасности оон
владимир путин
мальта
в мире
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ООН, 1 фев — РИА Новости. Россия запросила назначить заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины на 8 февраля, сообщила постоянный представитель Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале."Россия запросила 8-го", — сказала она.Как уточнил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса на фоне нарастающих поставок западного оружия."Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", — добавил дипломат.Кроме того, он указал, что киевский режим и его западные спонсоры в феврале будут организовывать в Генассамблее ООН мероприятие в контексте годовщины спецоперации.Накануне заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал стороны, имеющие влияние на Москву и Киев, побудить их прекратить боевые действия. При этом, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможных поставках истребителей ВСУ, он заявил, что у организации нет позиции по поводу конкретной техники.В свою очередь, сам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в конце минувшей неделе подчеркнул, что массовую передачу танков киевскому режиму нельзя считать шагом в направлении достижения мира. По его словам, для украинского народа уже разыгрывается весьма плохой сценарий. На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230128/oruzhie-1848088620.html
https://ria.ru/20230127/leclerc-1847778413.html
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россия, украина, оон, совет безопасности оон, владимир путин, мальта, в мире, сергей лавров, нато, сша, стефан дюжаррик, фархан хак
Россия, Украина, ООН, Специальная военная операция на Украине, Совет Безопасности ООН, Владимир Путин, Мальта, В мире, Сергей Лавров, НАТО, США, Стефан Дюжаррик, Фархан Хак
21:55 01.02.2023 (обновлено: 00:03 02.02.2023)
 
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля

Постпред Мальты в ООН Фрейзер: Россия запросила заседание Совбеза по Украине на 8 февраля

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonВ Совете Безопасности ООН
В Совете Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
В Совете Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 1 фев — РИА Новости. Россия запросила назначить заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины на 8 февраля, сообщила постоянный представитель Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале.
"Россия запросила 8-го", — сказала она.
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СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине
Как уточнил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса на фоне нарастающих поставок западного оружия.
"Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", — добавил дипломат.
Кроме того, он указал, что киевский режим и его западные спонсоры в феврале будут организовывать в Генассамблее ООН мероприятие в контексте годовщины спецоперации.
Накануне заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал стороны, имеющие влияние на Москву и Киев, побудить их прекратить боевые действия. При этом, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможных поставках истребителей ВСУ, он заявил, что у организации нет позиции по поводу конкретной техники.
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Во Франции обнаружили неожиданную проблему в поставках оружия Украине
В свою очередь, сам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в конце минувшей неделе подчеркнул, что массовую передачу танков киевскому режиму нельзя считать шагом в направлении достижения мира. По его словам, для украинского народа уже разыгрывается весьма плохой сценарий.
На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаООНСовет Безопасности ООНВладимир ПутинМальтаВ миреСергей ЛавровНАТОСШАСтефан ДюжаррикФархан Хак
 
 
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