https://ria.ru/20230201/zasedanie-1849094621.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля - РИА Новости, 02.02.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля
Россия запросила назначить заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины на 8 февраля, сообщила постоянный представитель Мальты при организации Ванесса... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-01T21:55
2023-02-01T21:55
2023-02-02T00:03
россия
украина
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специальная военная операция на украине
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ООН, 1 фев — РИА Новости. Россия запросила назначить заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины на 8 февраля, сообщила постоянный представитель Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале."Россия запросила 8-го", — сказала она.Как уточнил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса на фоне нарастающих поставок западного оружия."Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", — добавил дипломат.Кроме того, он указал, что киевский режим и его западные спонсоры в феврале будут организовывать в Генассамблее ООН мероприятие в контексте годовщины спецоперации.Накануне заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал стороны, имеющие влияние на Москву и Киев, побудить их прекратить боевые действия. При этом, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможных поставках истребителей ВСУ, он заявил, что у организации нет позиции по поводу конкретной техники.В свою очередь, сам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в конце минувшей неделе подчеркнул, что массовую передачу танков киевскому режиму нельзя считать шагом в направлении достижения мира. По его словам, для украинского народа уже разыгрывается весьма плохой сценарий. На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230128/oruzhie-1848088620.html
https://ria.ru/20230127/leclerc-1847778413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, оон, совет безопасности оон, владимир путин, мальта, в мире, сергей лавров, нато, сша, стефан дюжаррик, фархан хак
Россия, Украина, ООН, Специальная военная операция на Украине, Совет Безопасности ООН, Владимир Путин, Мальта, В мире, Сергей Лавров, НАТО, США, Стефан Дюжаррик, Фархан Хак
21:55 01.02.2023 (обновлено: 00:03 02.02.2023)
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля
Постпред Мальты в ООН Фрейзер: Россия запросила заседание Совбеза по Украине на 8 февраля
ООН, 1 фев — РИА Новости. Россия запросила назначить заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины на 8 февраля, сообщила постоянный представитель Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале.
"Россия запросила 8-го", — сказала она.
Как уточнил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса на фоне нарастающих поставок западного оружия.
"Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", — добавил дипломат.
Кроме того, он указал, что киевский режим и его западные спонсоры в феврале будут организовывать в Генассамблее ООН мероприятие в контексте годовщины спецоперации.
Накануне заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал стороны, имеющие влияние на Москву и Киев, побудить их прекратить боевые действия. При этом, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможных поставках истребителей ВСУ, он заявил, что у организации нет позиции по поводу конкретной техники.
В свою очередь, сам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в конце минувшей неделе подчеркнул, что массовую передачу танков киевскому режиму нельзя считать шагом в направлении достижения мира. По его словам, для украинского народа уже разыгрывается весьма плохой сценарий.
На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО
поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров
подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.