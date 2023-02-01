https://ria.ru/20230201/zasedanie-1849094621.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля - РИА Новости, 02.02.2023

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля

Россия запросила назначить заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины на 8 февраля, сообщила постоянный представитель Мальты при организации Ванесса... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-01T21:55

2023-02-01T21:55

2023-02-02T00:03

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ООН, 1 фев — РИА Новости. Россия запросила назначить заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины на 8 февраля, сообщила постоянный представитель Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале."Россия запросила 8-го", — сказала она.Как уточнил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса на фоне нарастающих поставок западного оружия."Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", — добавил дипломат.Кроме того, он указал, что киевский режим и его западные спонсоры в феврале будут организовывать в Генассамблее ООН мероприятие в контексте годовщины спецоперации.Накануне заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал стороны, имеющие влияние на Москву и Киев, побудить их прекратить боевые действия. При этом, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможных поставках истребителей ВСУ, он заявил, что у организации нет позиции по поводу конкретной техники.В свою очередь, сам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в конце минувшей неделе подчеркнул, что массовую передачу танков киевскому режиму нельзя считать шагом в направлении достижения мира. По его словам, для украинского народа уже разыгрывается весьма плохой сценарий. На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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