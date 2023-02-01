https://ria.ru/20230201/zasedanie-1849091558.html

Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне

Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне - РИА Новости, 01.02.2023

Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне

Заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне, заявила на брифинге постпред Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T21:23

2023-02-01T21:23

2023-02-01T21:23

в мире

украина

мальта

владимир зеленский

совет безопасности оон

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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне, заявила на брифинге постпред Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале. По ее словам, пока председатель Совбеза не знает, на каком уровне будет представлена Украина. "Что касается возможного участия Владимира Зеленского, я не могу ответить на этот вопрос – это, скорее, вопрос для постпред Украины", - указала она.

https://ria.ru/20230131/oon-1848811316.html

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в мире, украина, мальта, владимир зеленский, совет безопасности оон, оон