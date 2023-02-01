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Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне - РИА Новости, 01.02.2023
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Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне
Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне - РИА Новости, 01.02.2023
Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне
Заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне, заявила на брифинге постпред Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:23
2023-02-01T21:23
в мире
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне, заявила на брифинге постпред Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале. По ее словам, пока председатель Совбеза не знает, на каком уровне будет представлена Украина. "Что касается возможного участия Владимира Зеленского, я не могу ответить на этот вопрос – это, скорее, вопрос для постпред Украины", - указала она.
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в мире, украина, мальта, владимир зеленский, совет безопасности оон, оон
В мире, Украина, Мальта, Владимир Зеленский, Совет Безопасности ООН, ООН
21:23 01.02.2023
 
Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне

Фрейзер: заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне, заявила на брифинге постпред Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале.
"Двадцать четвертого февраля пройдут дебаты Совета безопасности высокого уровня, это будут министерские дебаты. Ожидаем участия министров других стран-членов СБ", - сказала Фрейзер.
По ее словам, пока председатель Совбеза не знает, на каком уровне будет представлена Украина.
"Что касается возможного участия Владимира Зеленского, я не могу ответить на этот вопрос – это, скорее, вопрос для постпред Украины", - указала она.
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