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Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне
Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне - РИА Новости, 01.02.2023
Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне
Заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне, заявила на брифинге постпред Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:23
2023-02-01T21:23
2023-02-01T21:23
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне, заявила на брифинге постпред Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале. По ее словам, пока председатель Совбеза не знает, на каком уровне будет представлена Украина. "Что касается возможного участия Владимира Зеленского, я не могу ответить на этот вопрос – это, скорее, вопрос для постпред Украины", - указала она.
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Заседание СБ ООН по Украине пройдет на министерском уровне
Фрейзер: заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне