https://ria.ru/20230201/zaryadefevral-1848875285.html

Джаз, барокко и Малер: лучшие концерты февраля в Зарядье

Джаз, барокко и Малер: лучшие концерты февраля в Зарядье - РИА Новости, 01.02.2023

Джаз, барокко и Малер: лучшие концерты февраля в Зарядье

Вечера фортепианной музыки, цикл #малер, концерт барочной музыки и джазовый вечер – Концертный зал Зарядье продолжает сезон, представляя публике интересные... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:53

2023-02-01T11:53

2023-02-01T11:53

культпоход

концертный зал "зарядье"

иван бессонов (пианист)

владимир спиваков

виртуозы москвы

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вечера фортепианной музыки, цикл #малер, концерт барочной музыки и джазовый вечер – Концертный зал Зарядье продолжает сезон, представляя публике интересные программы в интерпретации прекрасных музыкантов. РИА Новости выбрало лучшие концерты февраля на этой площадке.Фортепианная музыкаВ февральской афише Зарядья – сразу несколько концертов с участием прекрасных пианистов. Константина Лифшица (3 февраля) называют блистательным представителем русской фортепианной школы. Впервые о нем заговорили в 1995 году, когда его запись Гольдберг-вариаций Баха завоевала премию ECHO Klassik в номинации "Самому многообещающему артисту года" и номинировалась на Grammу.В Москве он достаточно часто дает концерты, но каждое его выступление ­– настоящее событие. Кстати, в этом сезоне в Концертном зале Зарядье он провел открытый мастер-класс и паблик-ток ­– новый для этой площадки формат, когда исполнитель общается с публикой после концерта. На сей раз в программе его сольного вечера музыка разных эпох: Куперен, Шуман, Равель и Шостакович.На следующий день (4 февраля) на сцену зала выйдет молодая пианистка из Японии Шио Окуи. Ее творческая биография тесно связана с российскими музыкантами и оркестрами: будучи вундеркиндом, она выступала с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, с десяти лет сотрудничает с Владимиром Спиваковым. В 2019 году она даже была назначена солисткой концертного турне по Европе, посвященного 40-летию камерного оркестра "Виртуозы Москвы". На ближайшем концерте в Зарядье она исполнит Первый концерт Шопена для фортепиано с оркестром в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерский пульт встанет Димитрис Ботинис.Это ранее сочинение Шопена было впервые исполнено в Варшаве в 1830 году и сразу принесло композитору славу. Пресса писала, что "это творение гения". Вместе с концертом Шопена в Зарядье прозвучит Девятая симфония Шуберта. Масштабное сочинение написано с эпической мощью и размахом. При жизни композитора симфония не звучала. Партитуру нашел лишь спустя 10 лет после смерти композитора его соратник Роберт Шуман. Считается, что это произведение оказало больше влияние на композиторов более поздних эпох.Еще один фортепианный вечер (9 февраля) представит слушателям один из самых популярных в мире опусов для фортепиано с оркестром – Первый концерт Чайковского. Солировать будет молодой пианист Иван Бессонов, дирижировать Большим симфоническим оркестром имени Чайковского будет Филипп Селиванов.В июне 2022 года Бессонов одержал яркую победу на Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова. И эту победу – I место и золотую медаль – он разделил с молодым дирижёром из Санкт-Петербурга Филиппом Селивановым, с которым выйдет на сцену зала Зарядье. После Чайковского во втором отделении концерта прозвучит Девятая симфония Дворжака, которую еще называют симфонией "Из Нового света". Это его последняя симфония, написанная во время пребывания в США, когда чешский композитор живо интересовался спиричуэлсами и музыкой индейцев. Напрямую темы он не заимствовал, однако, по его собственным словам, использовал некоторые принципы новой для него музыкальной культуры.Наконец, 11 февраля фортепианный концерт в феврале в зале Зарядье даст великолепный пианист Борис Березовский. На сей раз музыкант выйдет на сцену в сопровождении ансамбля древнерусской духовной музыки "Сирин" – они представят необычный проект. Знаменитый цикл Мусоргского "Картинки с выставки" будет объединен с песнями калик перехожих – так в старину называли странников, поющих духовные стихи и былины. Эта идея принадлежит Березовскому."Я впервые услышал диск "Путник" ансамбля Сирин лет 20 назад. Песни калик перехожих, которые легли в основу диска, поразили меня своей красотой, разнообразием и сложностью. Примерно в то же время в консерватории я слушал лекцию Алексея Ивановича Кандинского о "Картинках с выставки" Мусоргского, где профессор очень убедительно говорил о тайном смысле этого произведения, идеей которого является тема воскресения и победы над смертью. И тут меня посетила идея совместить "Картинки с выставки" с музыкой калик перехожих. Наверняка Мусоргский слышал и любил эту Божественную музыку. Так и возник этот художественный проект. Здесь есть и прямые совпадения настроений, иногда они еле угадываются, но основная идея Бога очевидна", – поясняет музыкант. В этот же вечер Березовский исполнит прелюдии и сонату Рахманинова.Продолжение цикла МалерВ феврале Концертный зал Зарядье продолжает важный и уникальный цикл концертов #малер. Его идея заключается в том, что в течение одного сезона на этой концертной площадке прозвучат все симфонии композитора. При этом каждый раз очередную симфонию представляет новый исполнитель – ни один оркестр и дирижер не повторяются в программах.Четвертую симфонию (14 февраля) исполнит Национальный филармонический оркестр под руководством Владимира Спивакова. Ее называют самой необычной в симфоническом творчестве Малера. Сам композитор признавался, что изначально задумывал написать "симфоническую юмореску", но впоследствии она выросла "до нормальных размеров". Веселость, впрочем, обманчивая. Премьера состоялась в 1901 году в Мюнхене под управлением автора и была встречена слушателями и критиками холодно. Среди оценок звучали такие: "папа Гайдн в автомобиле с облаком едкого бензинового чада", "неистовый звуковой оборотень в овечьей шкуре". Со временем, как это часто бывает, публика по достоинству оценила произведение.Продолжит цикл Шестая симфония (17 февраля) в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра. Дирижер – Владимир Ланде. Шестая считается одной из самых трагических симфоний Малера. Один из его друзей, дирижер и пропагандист его творчества Виллем Менгельберг считал, что в этом произведении передана "потряса­ющая драма в звуках, борьба героя, гибнущего в страшной катастрофе". Парадоксально, но сочинение было написано в один из самых счастливых периодов жизни композитора.И, наконец, в конце месяца (28 февраля) Новосибирский академический симфонический оркестр и дирижер Димитрис Ботинис представят публике Девятую симфонию. Это – последняя завершенная симфония Малера. Малер не решился присвоить своей симфонии "проклятый" номер, назвав ее "Песнь о Земле". Несмотря на попытки смертельно больного композитора обмануть судьбу, следующую, десятую по счету и Девятую по нумерации симфонию, он закончить уже не успел.Барочные хиты и джазПожалуй, ни один месяц не обходится в зале Зарядье без концертов барочной музыки. В феврале (20 числа) это будет Pratum Integrum, зарекомендовавший себя главным российским оркестром старинной музыки, и меццо-сопрано Василиса Бержанская. Каждое отделение концерта будет посвящено определенному композитору. Первое – Вивальди, второе – Генделю. Прозвучат оркестровые сочинения и известные арии из опер.Через два дня (22 февраля) на сцену зала выйдет легендарный Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Это старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр, его называют главным джаз-бендом России. За 85 лет своего существования коллектив сыграл более 10 тысяч концертов. Сейчас оркестром руководит известный джазовый пианист и композитор Борис Фрумкин. Прозвучат известные джазовые стандарты, а также обработки известных песен советских композитор и даже Верди.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, концертный зал "зарядье", иван бессонов (пианист), владимир спиваков, виртуозы москвы