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Запад готовит информационную волну против Китая, заявила Захарова
Запад готовит информационную волну против Китая, заявила Захарова - РИА Новости, 01.02.2023
Запад готовит информационную волну против Китая, заявила Захарова
Запад готовит информационную волну против Китая, она начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T08:57
2023-02-01T08:57
2023-02-01T08:57
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мария захарова
китай
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Запад готовит информационную волну против Китая, она начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Уже на горизонте этой глобальной информационной пропагандистской волны обозначен этот маяк Китая. Сейчас эта волна будет подниматься еще в ту сторону. Пока пропагандистски они (Запад) не готовы, потому что Китай информационно защищен, внутреннее поле Китая защищено. У Китая неплохо выстроена работа вовне - не то что хорошо, отлично, но неплохо, есть ресурсы. Поэтому они берут время для глобальной подготовки. Но я уверена, что одна из мощнейших волн будет антикитайская и достаточно в недалеком будущем. Они сейчас к ней готовятся, потому что наскоком взять нельзя", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По ее оценке, Запад постоянно формирует в информационном поле мнимые "угрозы" для достижения своих целей. Россия в западной пропаганде играет такую роль уже 10 лет, добавила представитель МИД РФ.
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россия, мария захарова, китай
Россия, Мария Захарова, Китай
Запад готовит информационную волну против Китая, заявила Захарова
Захарова: Запад готовит информационную пропагандистскую волну против Китая