https://ria.ru/20230201/zakharova-1848852905.html

Запад готовит информационную волну против Китая, заявила Захарова

Запад готовит информационную волну против Китая, заявила Захарова - РИА Новости, 01.02.2023

Запад готовит информационную волну против Китая, заявила Захарова

Запад готовит информационную волну против Китая, она начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:57

2023-02-01T08:57

2023-02-01T08:57

россия

мария захарова

китай

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Запад готовит информационную волну против Китая, она начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Уже на горизонте этой глобальной информационной пропагандистской волны обозначен этот маяк Китая. Сейчас эта волна будет подниматься еще в ту сторону. Пока пропагандистски они (Запад) не готовы, потому что Китай информационно защищен, внутреннее поле Китая защищено. У Китая неплохо выстроена работа вовне - не то что хорошо, отлично, но неплохо, есть ресурсы. Поэтому они берут время для глобальной подготовки. Но я уверена, что одна из мощнейших волн будет антикитайская и достаточно в недалеком будущем. Они сейчас к ней готовятся, потому что наскоком взять нельзя", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По ее оценке, Запад постоянно формирует в информационном поле мнимые "угрозы" для достижения своих целей. Россия в западной пропаганде играет такую роль уже 10 лет, добавила представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230201/dsnv-1848850378.html

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китай

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россия, мария захарова, китай