https://ria.ru/20230201/zaderzhanie-1849070550.html

В Москве задержали мужчину, избившего и ограбившего сотрудницу полиции

В Москве задержали мужчину, избившего и ограбившего сотрудницу полиции - РИА Новости, 01.02.2023

В Москве задержали мужчину, избившего и ограбившего сотрудницу полиции

Полицейские поймали мужчину, предположительно, напавшего на женщину в подъезде дома на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД; как... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:54

2023-02-01T18:54

2023-02-01T18:54

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полицейские поймали мужчину, предположительно, напавшего на женщину в подъезде дома на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД; как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о нападении на сотрудницу полиции. Ранее источник в правоохранительных органах заявлял РИА Новости, что во вторник вечером на юго-западе Москвы неизвестный мужчина напал на сотрудницу полиции. По предварительным данным собеседника агентства, он избил и ограбил полковника полиции в подъезде ее дома. Кроме того, мужчина похитил сумку сотрудницы. В ней, в частности, были смартфон и служебное удостоверение. Возбуждено уголовное дело о грабеже, отмечал источник. В свою очередь в главке заявили, что злоумышленник нанес женщине несколько ударов, в том числе и кулаком по лицу, а также "столкнул с лестницы". Более того, он вырвал у нее из рук сумку с личными вещами, документами и деньгами. После того, как мужчина ушел, гражданка поднялась к себе в квартиру и обратилась в полицию, а также в медучреждение. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. В релизе полиции не уточняется, на кого именно было совершено нападение, однако информированный источник агентства сказал, что речь идет об инциденте с сотрудницей. "Стражи правопорядка изъяли у задержанного всё похищенное имущество... в настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что задержанный уже был ранее судим. Ведомство также публикует видео с его показаниями. На нем он заявил, что решил забрать сумку, так как "был выпивший на тот момент".

https://ria.ru/20221024/ograblenie-1826323210.html

https://ria.ru/20230130/arest-1848492939.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва