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В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей
В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей - РИА Новости, 01.02.2023
В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей
Воспитательница детского дома в Фастовском районе Киева задержана по подозрению в насилии над детьми, ей грозит шесть лет лишения свободы, заявил в среду... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:39
2023-02-01T13:39
2023-02-01T13:47
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Воспитательница детского дома в Фастовском районе Киева задержана по подозрению в насилии над детьми, ей грозит шесть лет лишения свободы, заявил в среду начальник Главного управления нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. "Воспитательница детского дома в Фастовском районе, вместо того чтобы оберегать и заботиться о подопечной, откровенно пытала девятилетнюю девочку. На теле малолетней обнаружили резаные раны. Хуже всего то, что такие отвратительные методы "воспитания" в этом заведении по предварительным данным применялись уже не впервые", - написал Небитов в социальной сети Facebook*.По его словам, на данный момент все 19 детей детского дома находятся в больнице для проведения обследования, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего, а 51-летняя уроженка Киева задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дальнейшую ее судьбу решит суд. "За побои и издевательства над малолетней ей грозит до шести лет лишения свободы. Призываю всех, если вам известны случаи насилия над детьми, сообщайте в социальные службы или органы национальной полиции", - подчеркнул начальник управления.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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13:39 01.02.2023 (обновлено: 13:47 01.02.2023)
В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей
Воспитательницу детдома в Киеве задержали по подозрению в пытках детей
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
Воспитательница детского дома в Фастовском районе Киева задержана по подозрению в насилии над детьми, ей грозит шесть лет лишения свободы, заявил
в среду начальник Главного управления нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
"Воспитательница детского дома в Фастовском районе, вместо того чтобы оберегать и заботиться о подопечной, откровенно пытала девятилетнюю девочку. На теле малолетней обнаружили резаные раны. Хуже всего то, что такие отвратительные методы "воспитания" в этом заведении по предварительным данным применялись уже не впервые", - написал Небитов в социальной сети Facebook*.
По его словам, на данный момент все 19 детей детского дома находятся в больнице для проведения обследования, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего, а 51-летняя уроженка Киева задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дальнейшую ее судьбу решит суд.
"За побои и издевательства над малолетней ей грозит до шести лет лишения свободы. Призываю всех, если вам известны случаи насилия над детьми, сообщайте в социальные службы или органы национальной полиции", - подчеркнул начальник управления.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.