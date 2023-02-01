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В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей

В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей - РИА Новости, 01.02.2023

В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей

Воспитательница детского дома в Фастовском районе Киева задержана по подозрению в насилии над детьми, ей грозит шесть лет лишения свободы, заявил в среду... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:39

2023-02-01T13:39

2023-02-01T13:47

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Воспитательница детского дома в Фастовском районе Киева задержана по подозрению в насилии над детьми, ей грозит шесть лет лишения свободы, заявил в среду начальник Главного управления нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. "Воспитательница детского дома в Фастовском районе, вместо того чтобы оберегать и заботиться о подопечной, откровенно пытала девятилетнюю девочку. На теле малолетней обнаружили резаные раны. Хуже всего то, что такие отвратительные методы "воспитания" в этом заведении по предварительным данным применялись уже не впервые", - написал Небитов в социальной сети Facebook*.По его словам, на данный момент все 19 детей детского дома находятся в больнице для проведения обследования, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего, а 51-летняя уроженка Киева задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дальнейшую ее судьбу решит суд. "За побои и издевательства над малолетней ей грозит до шести лет лишения свободы. Призываю всех, если вам известны случаи насилия над детьми, сообщайте в социальные службы или органы национальной полиции", - подчеркнул начальник управления.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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