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В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей - РИА Новости, 01.02.2023
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В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей
В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей - РИА Новости, 01.02.2023
В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей
Воспитательница детского дома в Фастовском районе Киева задержана по подозрению в насилии над детьми, ей грозит шесть лет лишения свободы, заявил в среду... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:39
2023-02-01T13:47
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Воспитательница детского дома в Фастовском районе Киева задержана по подозрению в насилии над детьми, ей грозит шесть лет лишения свободы, заявил в среду начальник Главного управления нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. "Воспитательница детского дома в Фастовском районе, вместо того чтобы оберегать и заботиться о подопечной, откровенно пытала девятилетнюю девочку. На теле малолетней обнаружили резаные раны. Хуже всего то, что такие отвратительные методы "воспитания" в этом заведении по предварительным данным применялись уже не впервые", - написал Небитов в социальной сети Facebook*.По его словам, на данный момент все 19 детей детского дома находятся в больнице для проведения обследования, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего, а 51-летняя уроженка Киева задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дальнейшую ее судьбу решит суд. "За побои и издевательства над малолетней ей грозит до шести лет лишения свободы. Призываю всех, если вам известны случаи насилия над детьми, сообщайте в социальные службы или органы национальной полиции", - подчеркнул начальник управления.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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киев, киевская область, россия, здоровье - общество
Киев, Киевская область, Россия, Здоровье - Общество
13:39 01.02.2023 (обновлено: 13:47 01.02.2023)
 
В Киеве воспитательницу детдома заподозрили в пытках детей

Воспитательницу детдома в Киеве задержали по подозрению в пытках детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Воспитательница детского дома в Фастовском районе Киева задержана по подозрению в насилии над детьми, ей грозит шесть лет лишения свободы, заявил в среду начальник Главного управления нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
"Воспитательница детского дома в Фастовском районе, вместо того чтобы оберегать и заботиться о подопечной, откровенно пытала девятилетнюю девочку. На теле малолетней обнаружили резаные раны. Хуже всего то, что такие отвратительные методы "воспитания" в этом заведении по предварительным данным применялись уже не впервые", - написал Небитов в социальной сети Facebook*.
По его словам, на данный момент все 19 детей детского дома находятся в больнице для проведения обследования, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего, а 51-летняя уроженка Киева задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дальнейшую ее судьбу решит суд.
"За побои и издевательства над малолетней ей грозит до шести лет лишения свободы. Призываю всех, если вам известны случаи насилия над детьми, сообщайте в социальные службы или органы национальной полиции", - подчеркнул начальник управления.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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