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Парижский транспорт призывал к забастовкам против пенсионной реформы - РИА Новости, 01.02.2023
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Парижский транспорт призывал к забастовкам против пенсионной реформы
Парижский транспорт призывал к забастовкам против пенсионной реформы - РИА Новости, 01.02.2023
Парижский транспорт призывал к забастовкам против пенсионной реформы
Профсоюзы автономного агентства парижского транспорта (RATP) призывают к новым забастовкам против пенсионной реформы 7 и 11 февраля. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:12
2023-02-01T17:12
в мире
франция
париж
элизабет борн
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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Профсоюзы автономного агентства парижского транспорта (RATP) призывают к новым забастовкам против пенсионной реформы 7 и 11 февраля. "Мы призываем всех сотрудников компании (RATP) продолжить и усилить протестное движение забастовкой во вторник, 7 февраля, а затем в субботу, 11 февраля, чтобы сказать "нет" этой реформе", - говорится в совместном пресс-релизе профсоюзов CGT, FO, UNSA и CFE-CGC. Во вторник во Франции прошла вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране было организовано более 200 акций протестов. Как сообщил профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей Франции приняли участие 2,8 миллиона человек. По данным префектуры полиции, в акции протеста против пенсионной реформы в Париже приняли участие 87 тысяч человек. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, акция проходила мирно, однако когда агрессивно настроенные демонстранты начали провоцировать полицию и забрасывать ее камнями и бутылками, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ. Позднее в ходе акции неоднократно происходили стычки участников манифестации с сотрудниками полиции. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230201/zabastovka-1849002506.html
https://ria.ru/20230129/aktsiya-1848242758.html
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в мире, франция, париж, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн
17:12 01.02.2023
 
Парижский транспорт призывал к забастовкам против пенсионной реформы

Профсоюз RATP призывал к забастовкам против пенсионной реформы 7 и 11 февраля

© РИА Новости / Евгений Полойко / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Париже против повышения пенсионного возраста во Франции
Участники акции протеста в Париже против повышения пенсионного возраста во Франции - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста в Париже против повышения пенсионного возраста во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Профсоюзы автономного агентства парижского транспорта (RATP) призывают к новым забастовкам против пенсионной реформы 7 и 11 февраля.
"Мы призываем всех сотрудников компании (RATP) продолжить и усилить протестное движение забастовкой во вторник, 7 февраля, а затем в субботу, 11 февраля, чтобы сказать "нет" этой реформе", - говорится в совместном пресс-релизе профсоюзов CGT, FO, UNSA и CFE-CGC.
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Во вторник во Франции прошла вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране было организовано более 200 акций протестов. Как сообщил профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей Франции приняли участие 2,8 миллиона человек.
По данным префектуры полиции, в акции протеста против пенсионной реформы в Париже приняли участие 87 тысяч человек. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, акция проходила мирно, однако когда агрессивно настроенные демонстранты начали провоцировать полицию и забрасывать ее камнями и бутылками, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ. Позднее в ходе акции неоднократно происходили стычки участников манифестации с сотрудниками полиции.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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