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В Липецкой области для бизнесменов организовали бесплатную юрпомощь
В Липецкой области для бизнесменов организовали бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 01.02.2023
В Липецкой области для бизнесменов организовали бесплатную юрпомощь
В рамках региональной программы по поддержке бизнеса власти Липецкой области организовали для предпринимателей бесплатную юридическую помощь по вопросам охраны... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:52
2023-02-01T14:52
2023-02-01T14:52
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. В рамках региональной программы по поддержке бизнеса власти Липецкой области организовали для предпринимателей бесплатную юридическую помощь по вопросам охраны труда и социально-трудовых отношений, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что бесплатные юридические консультации квалифицированных юристов, специалистов государственной инспекции труда, представителей социального фонда России могут получить предприниматели всех форм собственности.По словам Артамонова, консультации проводятся как лично в центрах "Мои документы", так и в формате видеоконференцсвязи.Он уточнил, что бизнесмены интересуются такими вопросами, как экспертиза качества специальной оценки условий труда, нормативно-правовое обеспечение охраны труда, социально-трудовые отношения, государственный контроль и надзор, финансовое обеспечение предупредительных мер. Власти надеются, что таким образом они помогут работодателям улучшить качество работы по охране труда и повысить безопасность рабочих мест.
https://ria.ru/20230130/kadry-1848492867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. В рамках региональной программы по поддержке бизнеса власти Липецкой области организовали для предпринимателей бесплатную юридическую помощь по вопросам охраны труда и социально-трудовых отношений, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что бесплатные юридические консультации квалифицированных юристов, специалистов государственной инспекции труда, представителей социального фонда России
могут получить предприниматели всех форм собственности.
По словам Артамонова, консультации проводятся как лично в центрах "Мои документы", так и в формате видеоконференцсвязи.
"Создание и развитие региональной системы многофункциональных центров стало действенным инструментом в решении задачи повышения доступности и качества государственных услуг, прозрачности деятельности органов власти", – отметил Артамонов.
Он уточнил, что бизнесмены интересуются такими вопросами, как экспертиза качества специальной оценки условий труда, нормативно-правовое обеспечение охраны труда, социально-трудовые отношения, государственный контроль и надзор, финансовое обеспечение предупредительных мер. Власти надеются, что таким образом они помогут работодателям улучшить качество работы по охране труда и повысить безопасность рабочих мест.