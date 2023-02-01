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В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.02.2023

В Мелитополе прогремел взрыв

В городе Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, причины уточняются, сообщают местные власти. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:57

2023-02-01T20:57

2023-02-01T20:57

в мире

мелитополь

владимир рогов

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В городе Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, причины уточняются, сообщают местные власти. "Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, информация уточняется", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе прозвучало два взрыва в 20.32.

https://ria.ru/20230130/skhron-1848416935.html

мелитополь

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в мире, мелитополь, владимир рогов, запорожская область, ситуация в днр и лнр