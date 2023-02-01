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В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.02.2023
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В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.02.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
В городе Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, причины уточняются, сообщают местные власти. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:57
2023-02-01T20:57
в мире
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В городе Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, причины уточняются, сообщают местные власти. "Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, информация уточняется", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе прозвучало два взрыва в 20.32.
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в мире, мелитополь, владимир рогов, запорожская область, ситуация в днр и лнр
В мире, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:57 01.02.2023
 
В Мелитополе прогремел взрыв

Власти Мелитополя сообщили о взрыве в городе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мелитополь. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В городе Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, причины уточняются, сообщают местные власти.
"Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, информация уточняется", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.
По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе прозвучало два взрыва в 20.32.
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В миреМелитопольВладимир РоговЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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