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В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.02.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
В городе Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, причины уточняются, сообщают местные власти. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:57
2023-02-01T20:57
2023-02-01T20:57
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владимир рогов
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В городе Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, причины уточняются, сообщают местные власти. "Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, информация уточняется", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе прозвучало два взрыва в 20.32.
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В мире, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Мелитополе прогремел взрыв
Власти Мелитополя сообщили о взрыве в городе