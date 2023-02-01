https://ria.ru/20230201/vozvrat-1848985373.html
Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара
Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара - РИА Новости, 01.02.2023
Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара
Потребитель имеет право вернуть некачественный товар, в том числе купленный через маркетплейс, продавец не имеет право в таких случаях брать деньги за возврат,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:17
2023-02-01T15:17
2023-02-01T15:18
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Потребитель имеет право вернуть некачественный товар, в том числе купленный через маркетплейс, продавец не имеет право в таких случаях брать деньги за возврат, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что возврат товаров с браком на Wildberries стал платным, а техподдержка якобы просит покупателей "отнестись к этому с пониманием". В пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что обратная доставка товаров с браком, купленных на маркетплейсе, остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов. "При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку в законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230131/vozvrat-1848761914.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:17 01.02.2023 (обновлено: 15:18 01.02.2023)
Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара
Роспотребнадзор: продавец не может брать деньги за возврат некачественного товара