https://ria.ru/20230201/vozvrat-1848985373.html

Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара

Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара - РИА Новости, 01.02.2023

Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара

Потребитель имеет право вернуть некачественный товар, в том числе купленный через маркетплейс, продавец не имеет право в таких случаях брать деньги за возврат,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:17

2023-02-01T15:17

2023-02-01T15:18

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Потребитель имеет право вернуть некачественный товар, в том числе купленный через маркетплейс, продавец не имеет право в таких случаях брать деньги за возврат, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что возврат товаров с браком на Wildberries стал платным, а техподдержка якобы просит покупателей "отнестись к этому с пониманием". В пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что обратная доставка товаров с браком, купленных на маркетплейсе, остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов. "При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку в законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230131/vozvrat-1848761914.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)