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Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара - РИА Новости, 01.02.2023
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Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара
Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара - РИА Новости, 01.02.2023
Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара
Потребитель имеет право вернуть некачественный товар, в том числе купленный через маркетплейс, продавец не имеет право в таких случаях брать деньги за возврат,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:17
2023-02-01T15:18
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Потребитель имеет право вернуть некачественный товар, в том числе купленный через маркетплейс, продавец не имеет право в таких случаях брать деньги за возврат, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что возврат товаров с браком на Wildberries стал платным, а техподдержка якобы просит покупателей "отнестись к этому с пониманием". В пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что обратная доставка товаров с браком, купленных на маркетплейсе, остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов. "При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку в законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось", - говорится в сообщении.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:17 01.02.2023 (обновлено: 15:18 01.02.2023)
 
Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара

Роспотребнадзор: продавец не может брать деньги за возврат некачественного товара

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДевушка с покупками в торговом центре
Девушка с покупками в торговом центре - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка с покупками в торговом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Потребитель имеет право вернуть некачественный товар, в том числе купленный через маркетплейс, продавец не имеет право в таких случаях брать деньги за возврат, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что возврат товаров с браком на Wildberries стал платным, а техподдержка якобы просит покупателей "отнестись к этому с пониманием". В пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что обратная доставка товаров с браком, купленных на маркетплейсе, остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов.
"При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку в законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось", - говорится в сообщении.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Wildberries опроверг сообщения о платном возврате товаров с браком
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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