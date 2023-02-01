https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html

Путин дал поручения по восстановлению Белгородской области после обстрелов

Путин дал поручения по восстановлению Белгородской области после обстрелов - РИА Новости, 01.02.2023

Путин дал поручения по восстановлению Белгородской области после обстрелов

Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым были даны поручения по поддержке и... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:23

2023-02-01T17:23

2023-02-01T17:37

белгородская область

специальная военная операция на украине

владимир путин

вячеслав гладков

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым были даны поручения по поддержке и восстановлению после обстрелов."На прошлой неделе, если вы заметили, у меня состоялась встреча с губернатором Белгородской области, и он подробно доложил о ситуации в своем регионе, какая оказывается помощь людям по линии Белгородской области. По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений", - сказал Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.

https://ria.ru/20230201/obstrely-1849032331.html

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белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, россия