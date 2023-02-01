https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html
Путин дал поручения по восстановлению Белгородской области после обстрелов
Путин дал поручения по восстановлению Белгородской области после обстрелов - РИА Новости, 01.02.2023
Путин дал поручения по восстановлению Белгородской области после обстрелов
Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым были даны поручения по поддержке и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:23
2023-02-01T17:23
2023-02-01T17:37
белгородская область
специальная военная операция на украине
владимир путин
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым были даны поручения по поддержке и восстановлению после обстрелов."На прошлой неделе, если вы заметили, у меня состоялась встреча с губернатором Белгородской области, и он подробно доложил о ситуации в своем регионе, какая оказывается помощь людям по линии Белгородской области. По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений", - сказал Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.
https://ria.ru/20230201/obstrely-1849032331.html
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белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Россия
17:23 01.02.2023 (обновлено: 17:37 01.02.2023)
Путин дал поручения по восстановлению Белгородской области после обстрелов
Путин дал поручения по поддержке и восстановлению Белгородской области после обстрелов ВСУ