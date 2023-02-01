https://ria.ru/20230201/voennye-1849054132.html

Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным

Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным - РИА Новости, 01.02.2023

Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным

Депутат Государственной думы от Курской области Екатерина Харченко заявила, что Вооруженные силы России смогут защитить жителей региона, и призвала соблюдать... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:08

2023-02-01T18:08

2023-02-01T18:08

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

украина

россия

роман старовойт

патриот

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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Депутат Государственной думы от Курской области Екатерина Харченко заявила, что Вооруженные силы России смогут защитить жителей региона, и призвала соблюдать спокойствие. "Эта ситуация напоминает мне обезьяну с гранатой. Уверена, что наши военнослужащие и современная техника при любых обстоятельствах защитят жителей приграничных регионов… Давайте соблюдать спокойствие и жить обычной жизнью... поддерживать бойцов и приближать победу", — заявила РИА Новости Харченко, комментируя публикации СМИ о том, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров). "Губернатор Роман Старовойт и правительство Курской области находятся в тесном взаимодействии с военными. Проводится активная работа по укреплению обороноспособности региона. Проходит набор добровольцев в ряды отряда ДНД (добровольная народная дружина - ред.). Президент уделяет личное внимание материально-техническому обеспечению армии", — сказала Харченко. Она добавила, что организованные группы еженедельно отправляются в учебные центры группы "Вагнер" и АНО "Патриот" Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, курская область, украина, россия, роман старовойт, патриот