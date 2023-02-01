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Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным
Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным
Депутат Государственной думы от Курской области Екатерина Харченко заявила, что Вооруженные силы России смогут защитить жителей региона, и призвала соблюдать... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:08
2023-02-01T18:08
2023-02-01T18:08
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
украина
россия
роман старовойт
патриот
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Депутат Государственной думы от Курской области Екатерина Харченко заявила, что Вооруженные силы России смогут защитить жителей региона, и призвала соблюдать спокойствие. "Эта ситуация напоминает мне обезьяну с гранатой. Уверена, что наши военнослужащие и современная техника при любых обстоятельствах защитят жителей приграничных регионов… Давайте соблюдать спокойствие и жить обычной жизнью... поддерживать бойцов и приближать победу", — заявила РИА Новости Харченко, комментируя публикации СМИ о том, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров). "Губернатор Роман Старовойт и правительство Курской области находятся в тесном взаимодействии с военными. Проводится активная работа по укреплению обороноспособности региона. Проходит набор добровольцев в ряды отряда ДНД (добровольная народная дружина - ред.). Президент уделяет личное внимание материально-техническому обеспечению армии", — сказала Харченко. Она добавила, что организованные группы еженедельно отправляются в учебные центры группы "Вагнер" и АНО "Патриот" Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, украина, россия, роман старовойт, патриот
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Украина, Россия, Роман Старовойт, Патриот
Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным
Депутат ГД Харченко призвала жителей Курской области быть спокойными и доверять ВС России