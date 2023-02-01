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Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/voennye-1849054132.html
Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным
Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным
Депутат Государственной думы от Курской области Екатерина Харченко заявила, что Вооруженные силы России смогут защитить жителей региона, и призвала соблюдать... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:08
2023-02-01T18:08
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
украина
россия
роман старовойт
патриот
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Депутат Государственной думы от Курской области Екатерина Харченко заявила, что Вооруженные силы России смогут защитить жителей региона, и призвала соблюдать спокойствие. "Эта ситуация напоминает мне обезьяну с гранатой. Уверена, что наши военнослужащие и современная техника при любых обстоятельствах защитят жителей приграничных регионов… Давайте соблюдать спокойствие и жить обычной жизнью... поддерживать бойцов и приближать победу", — заявила РИА Новости Харченко, комментируя публикации СМИ о том, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров). "Губернатор Роман Старовойт и правительство Курской области находятся в тесном взаимодействии с военными. Проводится активная работа по укреплению обороноспособности региона. Проходит набор добровольцев в ряды отряда ДНД (добровольная народная дружина - ред.). Президент уделяет личное внимание материально-техническому обеспечению армии", — сказала Харченко. Она добавила, что организованные группы еженедельно отправляются в учебные центры группы "Вагнер" и АНО "Патриот" Курской области.
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курская область
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безопасность, курская область, украина, россия, роман старовойт, патриот
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Украина, Россия, Роман Старовойт, Патриот
18:08 01.02.2023
 
Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным

Депутат ГД Харченко призвала жителей Курской области быть спокойными и доверять ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВС России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Депутат Государственной думы от Курской области Екатерина Харченко заявила, что Вооруженные силы России смогут защитить жителей региона, и призвала соблюдать спокойствие.
"Эта ситуация напоминает мне обезьяну с гранатой. Уверена, что наши военнослужащие и современная техника при любых обстоятельствах защитят жителей приграничных регионов… Давайте соблюдать спокойствие и жить обычной жизнью... поддерживать бойцов и приближать победу", — заявила РИА Новости Харченко, комментируя публикации СМИ о том, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB.
Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).
"Губернатор Роман Старовойт и правительство Курской области находятся в тесном взаимодействии с военными. Проводится активная работа по укреплению обороноспособности региона. Проходит набор добровольцев в ряды отряда ДНД (добровольная народная дружина - ред.). Президент уделяет личное внимание материально-техническому обеспечению армии", — сказала Харченко. Она добавила, что организованные группы еженедельно отправляются в учебные центры группы "Вагнер" и АНО "Патриот" Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьУкраинаРоссияРоман СтаровойтПатриот
 
 
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