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Во Владивостоке может появиться сеть городских электричек - РИА Новости, 01.02.2023
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Во Владивостоке может появиться сеть городских электричек
Во Владивостоке может появиться сеть городских электричек - РИА Новости, 01.02.2023
Во Владивостоке может появиться сеть городских электричек
Власти Владивостока ведут с группой компанией "Синара" переговоры о создании сети городских электричек, заявил мэр Константин Шестаков на совещании, посвященном РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:10
2023-02-01T11:10
экономика
владивосток
россия
константин шестаков
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Власти Владивостока ведут с группой компанией "Синара" переговоры о создании сети городских электричек, заявил мэр Константин Шестаков на совещании, посвященном мастер-плану развития города. Осенью 2022 года на Восточном экономическом форуме Шестаков рассказал РИА Новости, что в мастер-план города заложено создание "наземного метро". По словам мэра, появление такого вида транспорта разгрузило бы дороги Владивостока. "Альтернативой использования дорог, а значит снижению числа автомобилей, должен стать проект внеуличного общественного транспорта. По нашему мнению, это все-таки должна стать городская электричка. При поддержке ВЭБ.РФ мы начали переговоры с группой компаний "Синара", имеющей собственную производственную базу и опыт реализации подобных проектов", - заявил глава Владивостока. Он добавил, что "с коллегами из РЖД на высшем уровне" уже ведется "работа по возможности согласования такого расписания и расшивки участков путей для запуска городских электропоездов". По поручению президента РФ Владимира Путина необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тысяч человек. Изначально речь шла о 22 городах, позже Минвостокразвития РФ предложило включить в программу центры экономического роста. Так, мастер-планы будут разрабатывать для 25 городов, включая Владивосток.
https://ria.ru/20230129/arest-1848173717.html
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экономика, владивосток, россия, константин шестаков, ржд
Экономика, Владивосток, Россия, Константин Шестаков, РЖД
11:10 01.02.2023
 
Во Владивостоке может появиться сеть городских электричек

Мэр Шестаков: Владивосток ведет переговоры о планировании сети городских электричек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Владивосток с борта вертолета
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Власти Владивостока ведут с группой компанией "Синара" переговоры о создании сети городских электричек, заявил мэр Константин Шестаков на совещании, посвященном мастер-плану развития города.
Осенью 2022 года на Восточном экономическом форуме Шестаков рассказал РИА Новости, что в мастер-план города заложено создание "наземного метро". По словам мэра, появление такого вида транспорта разгрузило бы дороги Владивостока.
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"Альтернативой использования дорог, а значит снижению числа автомобилей, должен стать проект внеуличного общественного транспорта. По нашему мнению, это все-таки должна стать городская электричка. При поддержке ВЭБ.РФ мы начали переговоры с группой компаний "Синара", имеющей собственную производственную базу и опыт реализации подобных проектов", - заявил глава Владивостока.
Он добавил, что "с коллегами из РЖД на высшем уровне" уже ведется "работа по возможности согласования такого расписания и расшивки участков путей для запуска городских электропоездов".
По поручению президента РФ Владимира Путина необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тысяч человек. Изначально речь шла о 22 городах, позже Минвостокразвития РФ предложило включить в программу центры экономического роста. Так, мастер-планы будут разрабатывать для 25 городов, включая Владивосток.
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ЭкономикаВладивостокРоссияКонстантин ШестаковРЖД
 
 
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