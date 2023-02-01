https://ria.ru/20230201/vladivostok-1848885169.html

Во Владивостоке может появиться сеть городских электричек

Во Владивостоке может появиться сеть городских электричек - РИА Новости, 01.02.2023

Во Владивостоке может появиться сеть городских электричек

Власти Владивостока ведут с группой компанией "Синара" переговоры о создании сети городских электричек, заявил мэр Константин Шестаков на совещании, посвященном РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:10

2023-02-01T11:10

2023-02-01T11:10

экономика

владивосток

россия

константин шестаков

ржд

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Власти Владивостока ведут с группой компанией "Синара" переговоры о создании сети городских электричек, заявил мэр Константин Шестаков на совещании, посвященном мастер-плану развития города. Осенью 2022 года на Восточном экономическом форуме Шестаков рассказал РИА Новости, что в мастер-план города заложено создание "наземного метро". По словам мэра, появление такого вида транспорта разгрузило бы дороги Владивостока. "Альтернативой использования дорог, а значит снижению числа автомобилей, должен стать проект внеуличного общественного транспорта. По нашему мнению, это все-таки должна стать городская электричка. При поддержке ВЭБ.РФ мы начали переговоры с группой компаний "Синара", имеющей собственную производственную базу и опыт реализации подобных проектов", - заявил глава Владивостока. Он добавил, что "с коллегами из РЖД на высшем уровне" уже ведется "работа по возможности согласования такого расписания и расшивки участков путей для запуска городских электропоездов". По поручению президента РФ Владимира Путина необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тысяч человек. Изначально речь шла о 22 городах, позже Минвостокразвития РФ предложило включить в программу центры экономического роста. Так, мастер-планы будут разрабатывать для 25 городов, включая Владивосток.

https://ria.ru/20230129/arest-1848173717.html

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экономика, владивосток, россия, константин шестаков, ржд