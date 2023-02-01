https://ria.ru/20230201/videoinstallyatsiya-1849092934.html

В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию

В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию - РИА Новости, 01.02.2023

В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию

Тысячи жителей и гостей Волгограда посмотрели видеоинсталляцию о битве на Волге на фасаде музея "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T21:39

2023-02-01T21:39

2023-02-01T21:40

общество

волгоградская область

юрий башмет

сталинградская битва (1942-1943)

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ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Волгограда посмотрели видеоинсталляцию о битве на Волге на фасаде музея "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости. Видеоинсталляция об основных событиях Сталинградской битвы, которую показали на фасаде музея и разрушенной во время сражения мельницы Гергардта в рамках проекта "Мост Памяти", собрала тысячи зрителей. Им рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта. Проект "Мост Памяти", который будет реализован 1 и 2 февраля, разработан агентством по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центром реализации культурных проектов "Связь Времен", художественным руководителем является Юрий Башмет. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20230201/vystavka-1848920395.html

https://ria.ru/20230131/fotovystavka-1848357134.html

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Видеоинсталляция о Сталинградской битве в Волгограде Видеоинсталляцию о Сталинградской битве показали в Волгограде. 2023-02-01T21:39 true PT1M05S

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общество, волгоградская область, юрий башмет, сталинградская битва (1942-1943)