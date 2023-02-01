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В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию - РИА Новости, 01.02.2023
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В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию
В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию - РИА Новости, 01.02.2023
В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию
Тысячи жителей и гостей Волгограда посмотрели видеоинсталляцию о битве на Волге на фасаде музея "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:39
2023-02-01T21:40
общество
волгоградская область
юрий башмет
сталинградская битва (1942-1943)
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ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Волгограда посмотрели видеоинсталляцию о битве на Волге на фасаде музея "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости. Видеоинсталляция об основных событиях Сталинградской битвы, которую показали на фасаде музея и разрушенной во время сражения мельницы Гергардта в рамках проекта "Мост Памяти", собрала тысячи зрителей. Им рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта. Проект "Мост Памяти", который будет реализован 1 и 2 февраля, разработан агентством по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центром реализации культурных проектов "Связь Времен", художественным руководителем является Юрий Башмет. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230201/vystavka-1848920395.html
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РИА Новости
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5
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96
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Видеоинсталляция о Сталинградской битве в Волгограде
Видеоинсталляцию о Сталинградской битве показали в Волгограде.
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общество, волгоградская область, юрий башмет, сталинградская битва (1942-1943)
Общество, Волгоградская область, Юрий Башмет, Сталинградская битва (1942-1943)
21:39 01.02.2023 (обновлено: 21:40 01.02.2023)
 
В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию

Тысячи волгоградцев посмотрели видеоинсталляцию о Сталинградской битве на фасаде музея

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Волгограда посмотрели видеоинсталляцию о битве на Волге на фасаде музея "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости.
Видеоинсталляция об основных событиях Сталинградской битвы, которую показали на фасаде музея и разрушенной во время сражения мельницы Гергардта в рамках проекта "Мост Памяти", собрала тысячи зрителей. Им рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта.
Сталинград. 4 февраля 1943 г. Парад в честь освобождения города. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 12:43
В Москве открылась выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы
Проект "Мост Памяти", который будет реализован 1 и 2 февраля, разработан агентством по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центром реализации культурных проектов "Связь Времен", художественным руководителем является Юрий Башмет.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
Мультимедийный проект Освобождение. 1943 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 13:18
РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград"
 
ОбществоВолгоградская областьЮрий БашметСталинградская битва (1942-1943)
 
 
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