https://ria.ru/20230201/videoinstallyatsiya-1849092934.html
В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию
В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию - РИА Новости, 01.02.2023
В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию
Тысячи жителей и гостей Волгограда посмотрели видеоинсталляцию о битве на Волге на фасаде музея "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:39
2023-02-01T21:39
2023-02-01T21:40
общество
волгоградская область
юрий башмет
сталинградская битва (1942-1943)
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ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Волгограда посмотрели видеоинсталляцию о битве на Волге на фасаде музея "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости. Видеоинсталляция об основных событиях Сталинградской битвы, которую показали на фасаде музея и разрушенной во время сражения мельницы Гергардта в рамках проекта "Мост Памяти", собрала тысячи зрителей. Им рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта. Проект "Мост Памяти", который будет реализован 1 и 2 февраля, разработан агентством по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центром реализации культурных проектов "Связь Времен", художественным руководителем является Юрий Башмет. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230201/vystavka-1848920395.html
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волгоградская область
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Видеоинсталляция о Сталинградской битве в Волгограде
Видеоинсталляцию о Сталинградской битве показали в Волгограде.
2023-02-01T21:39
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общество, волгоградская область, юрий башмет, сталинградская битва (1942-1943)
Общество, Волгоградская область, Юрий Башмет, Сталинградская битва (1942-1943)
21:39 01.02.2023 (обновлено: 21:40 01.02.2023)
В Волгограде на фасаде музея Сталинградской битвы показали видеоинсталляцию
Тысячи волгоградцев посмотрели видеоинсталляцию о Сталинградской битве на фасаде музея