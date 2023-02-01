https://ria.ru/20230201/ukraina-1848919881.html

В США возмутились поведением Украины

В США возмутились поведением Украины - РИА Новости, 01.02.2023

В США возмутились поведением Украины

Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают статью аналитиков американского центра RAND, в которой указан серьезный риск прямого конфликта НАТО и... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:33

2023-02-01T12:33

2023-02-01T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

нато

rand

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25cceefdc4730fe4309eee2cf7e1743f.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают статью аналитиков американского центра RAND, в которой указан серьезный риск прямого конфликта НАТО и России. В материале говорилось, что чем дольше затягивается кризис на Украине, тем более вероятен риск эскалации, которая может втянуть альянс в прямое столкновение с Москвой. "Имейте в виду, что Зеленский неоднократно просил нас ввести бесполетную зону. Представьте, что мы сбиваем российский самолет, потом они взрывают аэродром <...> и так далее. Украина, настаивающая на захвате Крыме, что является просто высокомерием, подвергает опасности весь мир", — отметил другой участник дискуссии. "Самое время власть имущим в Вашингтоне начать говорить о конце конфликта. Все, что мы сделали за 12 месяцев, это отправили миллиарды долларов налогоплательщиков в виде оружия на Украину, сделали наши корпорации неприлично богатыми, привели к тысячам смертей", — поддержал третий. В январе советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках западных танков, Киев ведет переговоры о ракетах повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, планы ВСУ "забрать полуостров" постигнет неудача.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с западной военной техникой станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230201/krym-1848854452.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848875442.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин, нато, rand