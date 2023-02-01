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В США возмутились поведением Украины - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848919881.html
В США возмутились поведением Украины
В США возмутились поведением Украины - РИА Новости, 01.02.2023
В США возмутились поведением Украины
Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают статью аналитиков американского центра RAND, в которой указан серьезный риск прямого конфликта НАТО и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:33
2023-02-01T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
нато
rand
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают статью аналитиков американского центра RAND, в которой указан серьезный риск прямого конфликта НАТО и России. В материале говорилось, что чем дольше затягивается кризис на Украине, тем более вероятен риск эскалации, которая может втянуть альянс в прямое столкновение с Москвой. "Имейте в виду, что Зеленский неоднократно просил нас ввести бесполетную зону. Представьте, что мы сбиваем российский самолет, потом они взрывают аэродром &lt;...&gt; и так далее. Украина, настаивающая на захвате Крыме, что является просто высокомерием, подвергает опасности весь мир", — отметил другой участник дискуссии. "Самое время власть имущим в Вашингтоне начать говорить о конце конфликта. Все, что мы сделали за 12 месяцев, это отправили миллиарды долларов налогоплательщиков в виде оружия на Украину, сделали наши корпорации неприлично богатыми, привели к тысячам смертей", — поддержал третий. В январе советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках западных танков, Киев ведет переговоры о ракетах повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, планы ВСУ "забрать полуостров" постигнет неудача.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с западной военной техникой станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230201/krym-1848854452.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, нато, rand
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО, RAND
12:33 01.02.2023 (обновлено: 16:22 01.02.2023)
 
В США возмутились поведением Украины

Читатели Washington Post испугались прямого конфликта с Россией из-за просьб Зеленского

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают статью аналитиков американского центра RAND, в которой указан серьезный риск прямого конфликта НАТО и России.
В материале говорилось, что чем дольше затягивается кризис на Украине, тем более вероятен риск эскалации, которая может втянуть альянс в прямое столкновение с Москвой.

"Я на 100 процентов согласен с оценкой наших стратегических интересов и необходимостью убедиться, что мы не финансируем бесконечный конфликт на миллиарды долларов. Ответственность за борьбу за Украину лежит на ее народе, а не на налогоплательщиках США", — указал один из комментаторов.

"Имейте в виду, что Зеленский неоднократно просил нас ввести бесполетную зону. Представьте, что мы сбиваем российский самолет, потом они взрывают аэродром <...> и так далее. Украина, настаивающая на захвате Крыме, что является просто высокомерием, подвергает опасности весь мир", — отметил другой участник дискуссии.
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"Самое время власть имущим в Вашингтоне начать говорить о конце конфликта. Все, что мы сделали за 12 месяцев, это отправили миллиарды долларов налогоплательщиков в виде оружия на Украину, сделали наши корпорации неприлично богатыми, привели к тысячам смертей", — поддержал третий.

"Мы не склад боеприпасов для Украины. Наши слова и действия до сих пор приводили к тому, что все, о чем они просили, появлялось через несколько недель. Они настолько привыкли, что это повлияло на их стратегическое мышление", — резюмировал читатель.

В январе советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках западных танков, Киев ведет переговоры о ракетах повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, планы ВСУ "забрать полуостров" постигнет неудача.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с западной военной техникой станут законной целью для российских ВКС.
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