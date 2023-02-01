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В Совбезе рассказали о востребованных качествах участников спецоперации
В Совбезе рассказали о востребованных качествах участников спецоперации - РИА Новости, 01.02.2023
В Совбезе рассказали о востребованных качествах участников спецоперации
Участники спецоперации, вернувшись с передовой, должны занять достойное место в гражданской жизни, их качества будут востребованы как на предприятиях и в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:25
2023-02-01T18:25
2023-02-01T18:30
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участники спецоперации, вернувшись с передовой, должны занять достойное место в гражданской жизни, их качества будут востребованы как на предприятиях и в школах, так и в органах власти, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. "Убежден, участники СВО должны занять достойное место в гражданской жизни. Доблесть и высокая нравственность — это те качества, которые пригодятся для работы в органах государственной власти и местного самоуправления, в вузах, школах, на предприятиях и в организациях", - сказал Мухитов в интервью "Российской газете". Опыт, патриотизм, товарищество, дисциплина, умение принимать решение и брать на себя ответственность — это то, что должно сопутствовать любой специальности и профессии, добавил он. "Надо понимать, что домой вернутся не только здоровые ребята, но и получившие ранения. Наша задача — обеспечить их особой заботой, медицинской помощью и социальной поддержкой без бюрократических препон", - подчеркнул Мухитов. Органы власти по поручению президента России уже приступили к созданию системы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей, в ближайшее время будет разработана комплексная программа по профессиональной переподготовке и трудоустройству, добавил Мухитов. "Помните лозунг времен Великой Отечественной "Все для фронта, все для Победы!"? Он, без сомнения, должен стать современным девизом", - подчеркнул помощник секретаря Совбеза.
https://ria.ru/20230131/nastavnichestvo-1848750783.html
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общество, россия
18:25 01.02.2023 (обновлено: 18:30 01.02.2023)
В Совбезе рассказали о востребованных качествах участников спецоперации
Мухитов: участники спецоперации должны занять достойное место в гражданской жизни
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участники спецоперации, вернувшись с передовой, должны занять достойное место в гражданской жизни, их качества будут востребованы как на предприятиях и в школах, так и в органах власти, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
"Убежден, участники СВО должны занять достойное место в гражданской жизни. Доблесть и высокая нравственность — это те качества, которые пригодятся для работы в органах государственной власти и местного самоуправления, в вузах, школах, на предприятиях и в организациях", - сказал Мухитов в интервью "Российской газете".
Опыт, патриотизм, товарищество, дисциплина, умение принимать решение и брать на себя ответственность — это то, что должно сопутствовать любой специальности и профессии, добавил он.
"Надо понимать, что домой вернутся не только здоровые ребята, но и получившие ранения. Наша задача — обеспечить их особой заботой, медицинской помощью и социальной поддержкой без бюрократических препон", - подчеркнул Мухитов.
Органы власти по поручению президента России уже приступили к созданию системы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей, в ближайшее время будет разработана комплексная программа по профессиональной переподготовке и трудоустройству, добавил Мухитов.
"Помните лозунг времен Великой Отечественной "Все для фронта, все для Победы!"? Он, без сомнения, должен стать современным девизом", - подчеркнул помощник секретаря Совбеза.