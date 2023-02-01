https://ria.ru/20230201/turtsiya-1848973563.html

Турция продолжит военные операции на севере Сирии и Ирака

Турция продолжит военные операции на севере Сирии и Ирака - РИА Новости, 01.02.2023

Турция продолжит военные операции на севере Сирии и Ирака

Турция продолжит антитеррористические операции у своих границ на севере Сирии и Ирака, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:53

2023-02-01T14:53

2023-02-01T14:53

в мире

турция

сирия

ирак

хулуси акар

ибрагим калын

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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Турция продолжит антитеррористические операции у своих границ на севере Сирии и Ирака, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. "Антитеррористические операции у границ Турции будут продолжены вплоть до ликвидации последнего боевика. Это касается как севера Ирака, так и Сирии", - приводит слова Акара агентство Anadolu. По его словам, борьба с терроризмом продолжается нарастающими темпами. "Вопреки сильным морозам и снегам, удары по террористами не прекращаются. Конечно, время от времени случаются обстрелы или нападения, на которые следует достойный ответ. Предпринимаются все необходимые меры", - заверил глава турецкого оборонного ведомства.

https://ria.ru/20221121/irak-1833181994.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сирия, ирак, хулуси акар, ибрагим калын