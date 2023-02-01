https://ria.ru/20230201/turtsiya-1848973563.html
Турция продолжит военные операции на севере Сирии и Ирака
Турция продолжит военные операции на севере Сирии и Ирака - РИА Новости, 01.02.2023
Турция продолжит военные операции на севере Сирии и Ирака
Турция продолжит антитеррористические операции у своих границ на севере Сирии и Ирака, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:53
2023-02-01T14:53
2023-02-01T14:53
в мире
турция
сирия
ирак
хулуси акар
ибрагим калын
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Турция продолжит антитеррористические операции у своих границ на севере Сирии и Ирака, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. "Антитеррористические операции у границ Турции будут продолжены вплоть до ликвидации последнего боевика. Это касается как севера Ирака, так и Сирии", - приводит слова Акара агентство Anadolu. По его словам, борьба с терроризмом продолжается нарастающими темпами. "Вопреки сильным морозам и снегам, удары по террористами не прекращаются. Конечно, время от времени случаются обстрелы или нападения, на которые следует достойный ответ. Предпринимаются все необходимые меры", - заверил глава турецкого оборонного ведомства.
https://ria.ru/20221121/irak-1833181994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, ирак, хулуси акар, ибрагим калын
В мире, Турция, Сирия, Ирак, Хулуси Акар, Ибрагим Калын
Турция продолжит военные операции на севере Сирии и Ирака
Глава Минобороны Турции Акар: страна продолжит военные операции на севере Сирии и Ирака
АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Турция продолжит антитеррористические операции у своих границ на севере Сирии и Ирака, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
заявил, что Анкара
готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск
неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
"Антитеррористические операции у границ Турции будут продолжены вплоть до ликвидации последнего боевика. Это касается как севера Ирака, так и Сирии", - приводит слова Акара агентство Anadolu.
По его словам, борьба с терроризмом продолжается нарастающими темпами.
"Вопреки сильным морозам и снегам, удары по террористами не прекращаются. Конечно, время от времени случаются обстрелы или нападения, на которые следует достойный ответ. Предпринимаются все необходимые меры", - заверил глава турецкого оборонного ведомства.