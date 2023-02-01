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МАГАТЭ выявило нарушение на ядерном объекте в Иране
МАГАТЭ выявило нарушение на ядерном объекте в Иране - РИА Новости, 01.02.2023
МАГАТЭ выявило нарушение на ядерном объекте в Иране
Инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной, передает... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:17
2023-02-01T19:17
2023-02-01T19:33
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иран
магатэ
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный доклад организации.По данным агентства, визит на предприятие Фордо был нанесен без предупреждения. Инспекторы сообщают, что обнаруженные на объекте два каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана до 60% были соединены между собой способом, который "значительно отличался" от заявленного Ираном в отчете для МАГАТЭ.В докладе говорится, что Иран проинформировал МАГАТЭ о переключении на другой режим работы в тот же день ,16 января, но уже после инспекции.Как отмечается, МАГАТЭ уведомило Иран, что несвоевременная заявка об изменениях в конфигурации оборудования не соответствует его обязательствам в рамках международного соглашения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, магатэ
19:17 01.02.2023 (обновлено: 19:33 01.02.2023)
МАГАТЭ выявило нарушение на ядерном объекте в Иране
МАГАТЭ: конфигурация центрифуг на ядерном предприятии Фордо в Иране не отвечает заявленной
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной, передает агентство Рейтер
со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный доклад организации.
По данным агентства, визит на предприятие Фордо был нанесен без предупреждения. Инспекторы сообщают, что обнаруженные на объекте два каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана до 60% были соединены между собой способом, который "значительно отличался" от заявленного Ираном в отчете для МАГАТЭ.
В докладе говорится, что Иран проинформировал МАГАТЭ о переключении на другой режим работы в тот же день ,16 января, но уже после инспекции.
Как отмечается, МАГАТЭ уведомило Иран, что несвоевременная заявка об изменениях в конфигурации оборудования не соответствует его обязательствам в рамках международного соглашения.