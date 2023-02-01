https://ria.ru/20230201/tsentrifugi-1849075613.html

МАГАТЭ выявило нарушение на ядерном объекте в Иране

МАГАТЭ выявило нарушение на ядерном объекте в Иране - РИА Новости, 01.02.2023

МАГАТЭ выявило нарушение на ядерном объекте в Иране

Инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной, передает... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:17

2023-02-01T19:17

2023-02-01T19:33

в мире

иран

магатэ

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный доклад организации.По данным агентства, визит на предприятие Фордо был нанесен без предупреждения. Инспекторы сообщают, что обнаруженные на объекте два каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана до 60% были соединены между собой способом, который "значительно отличался" от заявленного Ираном в отчете для МАГАТЭ.В докладе говорится, что Иран проинформировал МАГАТЭ о переключении на другой режим работы в тот же день ,16 января, но уже после инспекции.Как отмечается, МАГАТЭ уведомило Иран, что несвоевременная заявка об изменениях в конфигурации оборудования не соответствует его обязательствам в рамках международного соглашения.

https://ria.ru/20230131/svpd-1848647901.html

иран

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, магатэ