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В ЕС заявили, что больше не зависят от ископаемых видов топлива из России
В ЕС заявили, что больше не зависят от ископаемых видов топлива из России - РИА Новости, 01.02.2023
В ЕС заявили, что больше не зависят от ископаемых видов топлива из России
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:13
2023-02-01T16:13
2023-02-01T16:13
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива. Она напомнила, что Еврокомиссия разработала и представила план REPowerEU весной прошлого года, который был создан, чтобы избавиться от зависимости от российских ископаемых видов топлива. "Изначально мы обсуждали, можем ли мы сделать это до 2027 года или ранее. Сейчас мы полностью избавились от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива. Это прошло намного быстрее, чем мы ожидали", - сказала она на пресс-конференции.
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россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В ЕС заявили, что больше не зависят от ископаемых видов топлива из России
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС избавился от зависимости от ископаемых видов топлива из России