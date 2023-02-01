https://ria.ru/20230201/taynik-1848857023.html

В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами для диверсий

В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами для диверсий - РИА Новости, 01.02.2023

В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами для диверсий

Сотрудники полиции нашли в Херсонской области подготовленный для диверсий тайник с сотнями мин, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:22

2023-02-01T09:22

2023-02-01T10:03

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции нашли в Херсонской области подготовленный для диверсий тайник с сотнями мин, сообщается на сайте "МВД Медиа". "В Херсонской области сотрудники оперативной группы полиции, проверяя полученную информацию, обнаружили в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка обложенную ветвями яму, в которой хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели. Предварительно установлено, что оборудованный рядом с районом боевых действий схрон, вероятно, предназначался для совершения диверсий", - говорится в сообщении. Отмечается, что находившиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению. Взрывотехники во взаимодействии со специалистами полицейского спецназа и военнослужащими уничтожили найденный арсенал контролируемым подрывом.

https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html

херсонская область

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Минометные боеприпасы, снаряды, порох и взрыватели: крупный схрон найден под Херсоном Минометные боеприпасы, снаряды, порох и взрыватели: крупный схрон найден под Херсоном 2023-02-01T09:22 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , министерство внутренних дел рф (мвд россии)