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В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами для диверсий - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/taynik-1848857023.html
В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами для диверсий
В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами для диверсий - РИА Новости, 01.02.2023
В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами для диверсий
Сотрудники полиции нашли в Херсонской области подготовленный для диверсий тайник с сотнями мин, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:22
2023-02-01T10:03
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции нашли в Херсонской области подготовленный для диверсий тайник с сотнями мин, сообщается на сайте "МВД Медиа". "В Херсонской области сотрудники оперативной группы полиции, проверяя полученную информацию, обнаружили в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка обложенную ветвями яму, в которой хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели. Предварительно установлено, что оборудованный рядом с районом боевых действий схрон, вероятно, предназначался для совершения диверсий", - говорится в сообщении. Отмечается, что находившиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению. Взрывотехники во взаимодействии со специалистами полицейского спецназа и военнослужащими уничтожили найденный арсенал контролируемым подрывом.
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херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минометные боеприпасы, снаряды, порох и взрыватели: крупный схрон найден под Херсоном
Минометные боеприпасы, снаряды, порох и взрыватели: крупный схрон найден под Херсоном
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происшествия, херсонская область , министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
09:22 01.02.2023 (обновлено: 10:03 01.02.2023)
 
В Херсонской области нашли тайник с боеприпасами для диверсий

Полиция нашла в Херсонской области тайник с сотнями мин, подготовленных для диверсий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции нашли в Херсонской области подготовленный для диверсий тайник с сотнями мин, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"В Херсонской области сотрудники оперативной группы полиции, проверяя полученную информацию, обнаружили в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка обложенную ветвями яму, в которой хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели. Предварительно установлено, что оборудованный рядом с районом боевых действий схрон, вероятно, предназначался для совершения диверсий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что находившиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению. Взрывотехники во взаимодействии со специалистами полицейского спецназа и военнослужащими уничтожили найденный арсенал контролируемым подрывом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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