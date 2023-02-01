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Столовую для курсантов построили в Тюменском военном училище - РИА Новости, 01.02.2023
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Тюменская область
https://ria.ru/20230201/stolovaya-1849068349.html
Столовую для курсантов построили в Тюменском военном училище
Столовую для курсантов построили в Тюменском военном училище - РИА Новости, 01.02.2023
Столовую для курсантов построили в Тюменском военном училище
Открытие новой столовой на 1,2 тысячи мест в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова состоялось в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:43
2023-02-01T18:43
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 1 фев – РИА Новости. Открытие новой столовой на 1,2 тысячи мест в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова состоялось в среду, это первый объект, возведенный в рамках масштабной реконструкции, которая проводится в том числе за счет средств из бюджета Тюменской области. В 2020 году между Тюменской областью и Минобороны РФ подписано соглашение об участии региона в процессе реконструкции ТВВИКУ: 50% от объема необходимого финансирования обеспечивает областной бюджет, 50% - Минобороны, сообщил журналистам губернатор Александр Моор. "В ТВВИКУ теперь есть современная, большая столовая. Это первый объект, построенный в рамках масштабной реконструкции училища. Проект обновления фондов рассчитан на несколько лет. Еще будут построены общежитие, казарма, спортивный корпус. Убежден, что воспитывать настоящих патриотов и профессионалов для Вооруженных сил нужно в достойных условиях", - сказал Моор. На пресс-подходе по случаю открытия столовой губернатор отметил, что "инфраструктура вуза была устаревшей, некоторые здания уже не эксплуатировались". Начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко дал высокую оценку работе руководства области и поблагодарил за оперативное решение всех вопросов. Площадь столовой превышает 10 тысяч квадратных метров, в ней три обеденных зала общей вместимостью 1,2 тысячи мест. Как рассказал РИА Новости руководитель строительной компании "Спецмонтажуниверсал" Яков Кузнецов, задача по строительству столовой была поставлена руководством военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Объект возведен за 12 месяцев, при строительстве использованы современные энергоэффективные материалы и технологии, что уменьшит затраты на эксплуатацию здания. По словам Кузнецова, уже готовы проектные решения на спорткомплекс с футбольной площадкой, хоккейным кортом и полосой препятствий, общежитие и казарму.
https://ria.ru/20221010/restorany-1822136270.html
https://ria.ru/20230106/uchitel-1843291942.html
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тюменская область, россия, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор
18:43 01.02.2023
 

Столовую для курсантов построили в Тюменском военном училище

© Depositphotos.com / feanaroПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Depositphotos.com / feanaro
Панорама Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 1 фев – РИА Новости. Открытие новой столовой на 1,2 тысячи мест в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова состоялось в среду, это первый объект, возведенный в рамках масштабной реконструкции, которая проводится в том числе за счет средств из бюджета Тюменской области.
В 2020 году между Тюменской областью и Минобороны РФ подписано соглашение об участии региона в процессе реконструкции ТВВИКУ: 50% от объема необходимого финансирования обеспечивает областной бюджет, 50% - Минобороны, сообщил журналистам губернатор Александр Моор.
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"В ТВВИКУ теперь есть современная, большая столовая. Это первый объект, построенный в рамках масштабной реконструкции училища. Проект обновления фондов рассчитан на несколько лет. Еще будут построены общежитие, казарма, спортивный корпус. Убежден, что воспитывать настоящих патриотов и профессионалов для Вооруженных сил нужно в достойных условиях", - сказал Моор.
На пресс-подходе по случаю открытия столовой губернатор отметил, что "инфраструктура вуза была устаревшей, некоторые здания уже не эксплуатировались". Начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко дал высокую оценку работе руководства области и поблагодарил за оперативное решение всех вопросов.
Площадь столовой превышает 10 тысяч квадратных метров, в ней три обеденных зала общей вместимостью 1,2 тысячи мест. Как рассказал РИА Новости руководитель строительной компании "Спецмонтажуниверсал" Яков Кузнецов, задача по строительству столовой была поставлена руководством военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Объект возведен за 12 месяцев, при строительстве использованы современные энергоэффективные материалы и технологии, что уменьшит затраты на эксплуатацию здания. По словам Кузнецова, уже готовы проектные решения на спорткомплекс с футбольной площадкой, хоккейным кортом и полосой препятствий, общежитие и казарму.
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