https://ria.ru/20230201/stavki-1849101774.html

ФРС США считает необходимым дальнейшее повышение процентных ставок

ФРС США считает необходимым дальнейшее повышение процентных ставок - РИА Новости, 01.02.2023

ФРС США считает необходимым дальнейшее повышение процентных ставок

Федеральная резервная система США, вероятно, пойдет на дальнейшее повышение ставок для обуздания инфляции, которая все еще слишком высока, несмотря на ее... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T22:44

2023-02-01T22:44

2023-02-01T23:12

экономика

сша

федеральная резервная система сша

джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Федеральная резервная система США, вероятно, пойдет на дальнейшее повышение ставок для обуздания инфляции, которая все еще слишком высока, несмотря на ее замедление в последние месяцы, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.Он предупредил, что борьба с инфляцией может обернуться сниженным показателями экономического роста и осложнением конъюнктуры рынка труда, который пока не пострадал, несмотря на достигнутые результаты."Комитет (по открытым рынкам) очевидно не считает, что настало время взять паузу... Мы продолжаем считать, что дальнейшие повышения в целевом диапазоне будут целесообразны для достижения состояния достаточно рестриктивной монетарной политики, которая снизит инфляцию до 2%", - сказал Пауэлл журналистам.ФРС ранее в среду повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов."Снижение инфляции, вероятно, потребует периода темпов роста ниже потенциала и некоторого ухудшения условий на рынке труда. Восстановление ценовой стабильности необходимо, чтобы создать условия для максимальной занятости и стабильных цен на долгосрочную перспективу", - сказал Пауэлл.Он заявил, что ФРС удалось снизить инфляцию 6,5% без деградации рынка труда, но признал, что праздновать победу пока рано – темпы роста цен все еще слишком высоки.

https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835424205.html

https://ria.ru/20221110/ssha-1830594042.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, джером пауэлл